Rajasthan : जमानती अपराध में महिलाओं को 43 दिन जेल, राजस्थान हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, डीजीपी को दिया कार्रवाई का आदेश

याचिकाकर्ताओं के वकील राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट पुलिस स्टेशन ने याचिकाकर्ताओं को एक प्रॉपर्टी डीलर से बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए का चेक स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। महर्षि ने कहा, "दोनों आरोपी 16 जून, 2025 से न्यायिक हिरासत में थीं, जब यह मामला दर्ज किया गया था। जमानती अपराध होने के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। इसलिए, हमने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे 30 जून को मंजूर कर लिया गया।