Janmashtami 2025: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, देखें आरती की तस्वीरें

वृंदावन-मथुरा की तर्ज पर इस बार जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है।
जन्माष्टमी महोत्सव दिनांक 16 अगस्त पर मंगला झांकी के दर्शन (फोटो: पत्रिका)
मंगला झांकी से पहले ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उन्हें नवीन रेशमी पीतांबरी पोशाक पहनाई गई। (फोटो: पत्रिका)
सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए कतार में नजर आए। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। (फोटो: पत्रिका)
यहां रात 12 बजे 31 तोपों की सलामी दी जाएगी, विशेष आतिशबाजी होगी और गोविंद अभिषेक के दर्शन कराए जाएंगे। (फोटो: पत्रिका)
जन्माष्टमी महोत्सव पर धूप झांकी के दर्शन (फोटो: पत्रिका)