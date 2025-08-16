Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Janmashtami 2025: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, देखें आरती की तस्वीरें

Govind Devji Temple: जन्माष्टमी के महोत्सव पर कर लें जयपुर के आराध्य देव के दर्शन

जयपुर

Akshita Deora

Aug 16, 2025

(फोटो: पत्रिका)

वृंदावन-मथुरा की तर्ज पर इस बार जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है।

जन्माष्टमी महोत्सव दिनांक 16 अगस्त पर मंगला झांकी के दर्शन (फोटो: पत्रिका)

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन मंदिरों में होती है अनोखी जन्माष्टमी पूजा, कहीं झांकी-कहीं रासलीला… जानें इस साल बन रहे 6 शुभ योग
Patrika Special News
janmashtami 2025

मंगला झांकी से पहले ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उन्हें नवीन रेशमी पीतांबरी पोशाक पहनाई गई। (फोटो: पत्रिका)

सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए कतार में नजर आए। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। (फोटो: पत्रिका)

यहां रात 12 बजे 31 तोपों की सलामी दी जाएगी, विशेष आतिशबाजी होगी और गोविंद अभिषेक के दर्शन कराए जाएंगे। (फोटो: पत्रिका)

जन्माष्टमी महोत्सव पर धूप झांकी के दर्शन (फोटो: पत्रिका)

ये भी पढ़ें

Shree Mathuradheesh Ji Temple: 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है कोटा के मथुराधीश जी के जन्माष्टमी की धूम, जानें मंदिर का इतिहास
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Janmashtami 2025: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, देखें आरती की तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.