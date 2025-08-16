Shree Mathuradheesh Ji Temple: 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है कोटा के मथुराधीश जी के जन्माष्टमी की धूम, जानें मंदिर का इतिहास

सन् 1737 में कोटा के तत्कालीन मंत्री द्वारकाप्रसाद भटनागर ने अपनी हवेली ठाकुरजी को समर्पित कर दी जहां इन्हें पधराया गया। इसके बाद कोटा के महाराव दुर्जनसाल ने इस क्षेत्र का नाम 'नंदग्राम' रखा। 1953 में एक मनोरथ के लिए विग्रह को बृज ले जाया गया लेकिन 1975 में वापस कोटा लाया गया और यहीं से सेवा पुनः शुरू हुई। वल्लभ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार यहां ठाकुरजी की सेवा बाल स्वरूप में होती है। जन्माष्टमी से पहले 15 दिन तक बधाई गायन, छठी पूजन, नंदोत्सव जैसे आयोजन होते हैं। यहां दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु आते हैं।