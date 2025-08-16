Janmashtami 2025: राजस्थान के इन मंदिरों में सजेगी शानदार झांकियां, थाईलैंड और मलेशिया से मंगवाए हैं खास फूल

इस सूची में सबसे पहला नाम आता है जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या से ही मंदिर परिसर रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा नजर आता है। भक्त सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती के लिए कतार में लग जाते हैं। इस साल मंदिर में मथुरा-वृंदावन की तर्ज पर कान्हा का भव्य स्वागत किया जाएगा। थाईलैंड और मलेशिया से खास तौर पर ऑर्किड और रजनीगंधा के फूल मंगवाए गए हैं जिनसे विशेष श्रृंगार किया जाएगा। रात 12 बजे भगवान के जन्म के साथ 31 तोपों की सलामी और भव्य आतिशबाजी भी होगी।