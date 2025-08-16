जन्माष्टमी: वृंदावन-मथुरा की तर्ज पर कान्हा के स्वागत के लिए छोटीकाशी तैयार, आधी रात प्रगटेंगे भगवान

मानसरोवर धौलाई स्थित इस्कॉन गिरधारी दाऊजी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। देशी-विदेशी फूलों से भगवान का शृंगार किया जाएगा। मंदिर अध्यक्ष पंचरत्न दास ने बताया कि 2500 युवा सेवाएं देंगे। आमजन को धार्मिक और मानव मूल्यों से जोड़ने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं ओर खेल होंगे। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से दर्शन होंगे। भगवान को 1008 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के भक्त भगवान के लिए तैयार केक का भोग लगाएंगे। जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह 4.30 बजे से दर्शनों की शुरुआत होगी। 108 कलशों एवं पंचामृत से महाअभिषेक होगा।