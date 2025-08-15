श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: राजस्थान की इस मंदिर में भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली का होता है वाचन, जानें ये कैसी विशेष परंपरा

बीकानेर। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच बीकानेर के हृदय में स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि इस मंदिर में आज के दिन ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सदियों से भगवान कृष्ण के समक्ष ही ठाकुरजी की कथा का वाचन होता है। कथा के बाद भगवान श्रीकृष्ण की जन्म कुंडली का भी वाचन होता है।