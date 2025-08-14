Alwar: दिगम्बर जैन मंदिर में चोरों ने बोला धावा, चौकीदार को कमरे में किया बंद…उठा ले गए 12 लाख की मूर्तियां और सामान

बता दें कि इस दिगम्बर जैन मंदिर में इससे पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज रात हुई चोरी में मंदिर से करीब 12 लाख रुपए की लागत के सोने, चांदी व अष्टधातु से निर्मित मूर्ति और सिंहासन, छत्र सहित अन्य सामान चोर उठा ले गए। सूचना पर समाज के लोगों ने मौके पर पहुंच देखा तो मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था।