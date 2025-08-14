Alwar: दिगम्बर जैन मंदिर में चोरों ने बोला धावा, चौकीदार को कमरे में किया बंद…उठा ले गए 12 लाख की मूर्तियां और सामान

अलवर। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगम्बर जैन समाज नसिया जी मंदिर में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के चौकीदार को कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। मंदिर से करीब 12 लाख रुपए के सामानों की चोरी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है।
बता दें कि इस दिगम्बर जैन मंदिर में इससे पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज रात हुई चोरी में मंदिर से करीब 12 लाख रुपए की लागत के सोने, चांदी व अष्टधातु से निर्मित मूर्ति और सिंहासन, छत्र सहित अन्य सामान चोर उठा ले गए। सूचना पर समाज के लोगों ने मौके पर पहुंच देखा तो मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था।
जांच पड़ताल में सामने आया कि मंदिर से चांदी के 12 छत्र, 1 चांदी का सिंहासन, 6 भामण्डल, पाण्डुशिला, महावीर भगवान की प्रतिमा, अष्टधातु की 1 पाषाण मूर्ति सहित अन्य सामान की चोरी हुई है। इस सम्बंध में पुलिस सूचना दी गई, जिसके बाद राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली।
जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत दो बार नसिया जी में चोरी हुई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई और न कोई सुराग लगा। उन्होंने बताया कि मंदिर के चौकीदार बनवारी लाल सैनी ने उन्हें सूचना दी की मंदिर में चोरी हो गई है और उसके कमरे को बाहर से बंद करके चले गए हैं।
राजेन्द्र जैन ने कहा कि इस बार यदि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अलवर व जयपुर सहित समाज के लोगों को जानकारी दी जाएगी।