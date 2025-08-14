Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Alwar: दिगम्बर जैन मंदिर में चोरों ने बोला धावा, चौकीदार को कमरे में किया बंद…उठा ले गए 12 लाख की मूर्तियां और सामान

अलवर के राजगढ़ में दिगम्बर जैन मंदिर से 12 लाख रुपये से ज़्यादा कीमती मूर्तियों और सामान की चोरी हुई है। जैन समाज ने पहले भी हुई चोरियों पर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

अलवर

Kamal Mishra

Aug 14, 2025

Theft in Digambar Jain temple
Play video
दिगंबर जैन मंदिर में चोरी (फोटो-पत्रिका)

अलवर। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगम्बर जैन समाज नसिया जी मंदिर में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के चौकीदार को कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। मंदिर से करीब 12 लाख रुपए के सामानों की चोरी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है।

बता दें कि इस दिगम्बर जैन मंदिर में इससे पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज रात हुई चोरी में मंदिर से करीब 12 लाख रुपए की लागत के सोने, चांदी व अष्टधातु से निर्मित मूर्ति और सिंहासन, छत्र सहित अन्य सामान चोर उठा ले गए। सूचना पर समाज के लोगों ने मौके पर पहुंच देखा तो मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नागौर में कथित गौरक्षकों का हंगामा, वीर तेजाजी पशु मेले में मचाया उत्पात; जबरन उतारे बैल
नागौर
Veer Tejaji cattle fair in Parbatsar

मंदिर से इन सामानों की हुई चोरी

जांच पड़ताल में सामने आया कि मंदिर से चांदी के 12 छत्र, 1 चांदी का सिंहासन, 6 भामण्डल, पाण्डुशिला, महावीर भगवान की प्रतिमा, अष्टधातु की 1 पाषाण मूर्ति सहित अन्य सामान की चोरी हुई है। इस सम्बंध में पुलिस सूचना दी गई, जिसके बाद राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली।

चौकीदार ने दी चोरी की सूचना

जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत दो बार नसिया जी में चोरी हुई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई और न कोई सुराग लगा। उन्होंने बताया कि मंदिर के चौकीदार बनवारी लाल सैनी ने उन्हें सूचना दी की मंदिर में चोरी हो गई है और उसके कमरे को बाहर से बंद करके चले गए हैं।

राजेन्द्र जैन ने कहा कि इस बार यदि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अलवर व जयपुर सहित समाज के लोगों को जानकारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur: एसीबी ने एएसआइ को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा, पहले भी इतनी राशि की कर चुका था वसूली
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 12:45 pm

Published on:

14 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: दिगम्बर जैन मंदिर में चोरों ने बोला धावा, चौकीदार को कमरे में किया बंद…उठा ले गए 12 लाख की मूर्तियां और सामान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.