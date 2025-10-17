Jaipur: 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, शादी में युवक पर हमले के बाद हुई मौत, आरोपी बारात में पहुंचे थे बिन बुलाए मेहमान

मृतक अल्ताफ की फाइल फोटो: पत्रिका
Attack In Wedding: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात शादी में दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक की लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी गई। परिजन का आरोप है कि हमलावर ने चाकू से भी वार किया। तबीयत बिगड़ने पर युवक को SMS अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात करीब 2 बजे युवक को मृत घोषित कर दिया।
मौत का शिकार युवक ब्रह्मपुरी थाना अंतर्गत फकीरों की डूंगरी का रहने वाला था। इसके कारण गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन करने लगे। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने दो हमलावरों के पकड़े जाने का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए।
थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि फकीरों की डूंगरी निवासी अल्ताफ (35) की मौत हो गई। मामले में दो संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद अल्ताफ की मौत के कारणों का पता चलेगा। परिजन की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है।
अल्ताफ के रिश्तेदार लतीफ ने बताया कि फकीरों की डूंगरी क्षेत्र में कुछ लोग मादक पदार्थ की सप्लाई करते हैं। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। अल्ताफ ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत की। पुलिस में शिकायत करने पर मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अल्ताफ से बदला लेना चाहते थे।
बुधवार रात पड़ोसी युवक की बारात दिल्ली रोड स्थित सड़वा गई थी। बारात में बिन बुलाए हमलावर भी शामिल हो गए। शादी समारोह में रात करीब 11.30 बजे हमलावरों ने अल्ताफ पर हमला कर दिया। अचेत होने पर अल्ताफ को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर भी काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए और हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की।
मुस्ताक ने बताया कि उसके दोस्त अल्ताफ के तीन बच्चे हैं। बेटा अलशान, बेटी हर्षी व इकरा हैं। तीनों बच्चे निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब तक अल्ताफ कैब चलाकर बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रहा था। उसके बाद उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग