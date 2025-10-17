Jaipur: 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, शादी में युवक पर हमले के बाद हुई मौत, आरोपी बारात में पहुंचे थे बिन बुलाए मेहमान

बुधवार रात पड़ोसी युवक की बारात दिल्ली रोड स्थित सड़वा गई थी। बारात में बिन बुलाए हमलावर भी शामिल हो गए। शादी समारोह में रात करीब 11.30 बजे हमलावरों ने अल्ताफ पर हमला कर दिया। अचेत होने पर अल्ताफ को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर भी काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए और हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की।