Jaipur: मस्ती-4 मूवी की तिकड़ी का मस्ती भरा अंदाज, पत्रिका कार्यालय में छाया स्टारकास्ट का जलवा

फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली जयपुर की अभिनेत्री रूही सिंह ने बताया कि इस फिल्म से जुड़ना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। क्योंकि मस्ती फिल्म फ्रेंचाइजी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। ऐसे में विवेक, आफताब और रितेश के साथ सेट पर कॉमेडी करना यादगार रहा। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुझे काफी स्पिरिचुअल दिखाया है। हालांकि मैं रियल लाइफ में भी स्पिरिचुअल हूं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूं। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में बजरंग बली की भक्त हूं।