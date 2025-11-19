Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: मस्ती-4 मूवी की तिकड़ी का मस्ती भरा अंदाज, पत्रिका कार्यालय में छाया स्टारकास्ट का जलवा

होठों पर मुस्कान और मस्ती भरे अंदाज में मंगलवार को सिने सितारों ने जयपुर में झालाना स्थित पत्रिका कार्यालय में अपकमिंग मूवी मस्ती-4 का दिलचस्प अंदाज में प्रमोशन किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 19, 2025

राजस्थान पत्रिका कार्यालय में मस्ती-4 मूवी की स्टारकास्ट, पत्रिका फोटो

Movie Promotion in Jaipur: जयपुर। होठों पर मुस्कान और मस्ती भरे अंदाज में मंगलवार को सिने सितारों ने झालाना स्थित पत्रिका कार्यालय में अपकमिंग मूवी मस्ती-4 का दिलचस्प अंदाज में प्रमोशन किया। मूवी की स्टारकास्ट ने जहां फिल्म के गीतों पर डांस किया, वहीं गुदगुदाने वाले संवादों से फिल्म के अनछूए पहलूओं को बयां किया। इस मौके पर अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह और एलनाज नौरोजी ने मूवी से जुड़ी जानकारी साझा की।

फिल्म में पत्नियों का पलड़ा भारी

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बताया कि मस्ती-4 की कहानी तीन फ्रेंडर्स पर बेस्ड है। जो अपनी मैरिज लाइफ से बोर हो जाते हैं और उसके बाद अफेयर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की कहानी और खास होने वाली है, क्योंकि तीनों पतियों के साथ उनकी पत्नियां भी इसमें फंस जाती हैं। मूवी में तीनों की पत्नियों के भी अफेयर दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में पत्नियों का पलड़ा भारी है।

रियल लाइफ में भी बजरंग बली की भक्त

फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली जयपुर की अभिनेत्री रूही सिंह ने बताया कि इस फिल्म से जुड़ना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। क्योंकि मस्ती फिल्म फ्रेंचाइजी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। ऐसे में विवेक, आफताब और रितेश के साथ सेट पर कॉमेडी करना यादगार रहा। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुझे काफी स्पिरिचुअल दिखाया है। हालांकि मैं रियल लाइफ में भी स्पिरिचुअल हूं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूं। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में बजरंग बली की भक्त हूं।

फिल्म से अभिनय को संवारा

अदाकारा एलनाज नौरोजी और श्रेया शर्मा ने बताया कि प्रमोशन के लिए जयपुर आकर अच्छा लगा। खासकर जयपुर की मेहमानवाजी ने दिल लूट लिया। नौरोजी ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म को करने से पहले कॉमेडी फिल्मों के जरिए अपने अभिनय को संवारने का काम किया।

बहुत कुछ बदला पर खूबसूरती आज भी बरकरार

विवेक ने कहा कि हमारी तिकड़ी इस फिल्म से 2004 से जुड़ी है। ऐसे में 21 साल से हम जयपुर में फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। शहर में काफी कुछ बदला है। लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। अभिनेता आफताब शिवदासानी ने कहा कि विवेक और रितेश के साथ हमारी तिकड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते हैं। पहली बार साल 2004 में फिल्म मस्ती में हमारी तिकड़ी एक साथ नजर आई थी। इसके बाद दर्शकों को हम तीनों का बहुत प्यार मिला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: मस्ती-4 मूवी की तिकड़ी का मस्ती भरा अंदाज, पत्रिका कार्यालय में छाया स्टारकास्ट का जलवा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं, 6 लेन नेशनल हाईवे पर लेन सिस्टम लागू फिर भी नहीं हो रही पालना

जयपुर

अजमेर के स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ अश्लील हरकत और मारपीट, कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो

school
जयपुर

राजस्थान में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन फ्लैट-भूखंड बिक्री पर रोक, 2017 से अब तक के सभी प्रोजेक्ट रिकॉर्ड तलब

Rajasthan flats-plots Sale without RERA
जयपुर

UP का हिस्ट्रीशीटर बसों में यात्रियों को बिस्किट खिलाकर करता था ठगी, राजस्थान पुलिस ने ऐसे पकड़ा

जयपुर

Rajasthan: भजनलाल सरकार बना रही बड़ा प्लान, 50 अस्पतालों में नई व्यवस्था की तैयारी

CM Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.