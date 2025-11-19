Jaipur: मस्ती-4 मूवी की तिकड़ी का मस्ती भरा अंदाज, पत्रिका कार्यालय में छाया स्टारकास्ट का जलवा

राजस्थान पत्रिका कार्यालय में मस्ती-4 मूवी की स्टारकास्ट, पत्रिका फोटो
Movie Promotion in Jaipur: जयपुर। होठों पर मुस्कान और मस्ती भरे अंदाज में मंगलवार को सिने सितारों ने झालाना स्थित पत्रिका कार्यालय में अपकमिंग मूवी मस्ती-4 का दिलचस्प अंदाज में प्रमोशन किया। मूवी की स्टारकास्ट ने जहां फिल्म के गीतों पर डांस किया, वहीं गुदगुदाने वाले संवादों से फिल्म के अनछूए पहलूओं को बयां किया। इस मौके पर अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह और एलनाज नौरोजी ने मूवी से जुड़ी जानकारी साझा की।
अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बताया कि मस्ती-4 की कहानी तीन फ्रेंडर्स पर बेस्ड है। जो अपनी मैरिज लाइफ से बोर हो जाते हैं और उसके बाद अफेयर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की कहानी और खास होने वाली है, क्योंकि तीनों पतियों के साथ उनकी पत्नियां भी इसमें फंस जाती हैं। मूवी में तीनों की पत्नियों के भी अफेयर दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में पत्नियों का पलड़ा भारी है।
फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली जयपुर की अभिनेत्री रूही सिंह ने बताया कि इस फिल्म से जुड़ना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। क्योंकि मस्ती फिल्म फ्रेंचाइजी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। ऐसे में विवेक, आफताब और रितेश के साथ सेट पर कॉमेडी करना यादगार रहा। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुझे काफी स्पिरिचुअल दिखाया है। हालांकि मैं रियल लाइफ में भी स्पिरिचुअल हूं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूं। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में बजरंग बली की भक्त हूं।
अदाकारा एलनाज नौरोजी और श्रेया शर्मा ने बताया कि प्रमोशन के लिए जयपुर आकर अच्छा लगा। खासकर जयपुर की मेहमानवाजी ने दिल लूट लिया। नौरोजी ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म को करने से पहले कॉमेडी फिल्मों के जरिए अपने अभिनय को संवारने का काम किया।
विवेक ने कहा कि हमारी तिकड़ी इस फिल्म से 2004 से जुड़ी है। ऐसे में 21 साल से हम जयपुर में फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। शहर में काफी कुछ बदला है। लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। अभिनेता आफताब शिवदासानी ने कहा कि विवेक और रितेश के साथ हमारी तिकड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते हैं। पहली बार साल 2004 में फिल्म मस्ती में हमारी तिकड़ी एक साथ नजर आई थी। इसके बाद दर्शकों को हम तीनों का बहुत प्यार मिला।
