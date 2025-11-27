Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

New Train: जैसलमेर घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 नवंबर से चलेगी नई जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Rajasthan New Train: राजस्थान के जैसलमेर से दिल्ली के शकूर बस्ती के लिए नई ट्रेन शुरू होने वाली है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो जैसलमेर घूमने की चाह रखते हैं। दिसंबर महीने में बड़ी संख्या में टूरिस्ट जैसलमेर का सफर करते हैं।

2 min read
जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 27, 2025

jaisalmer train

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। जैसलमेर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने दिल्ली से वाया जयपुर होकर जैसलमेर के लिए नई ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 29 नवंबर से रेलवे शकूर बस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई ट्रेन शुरू करेगा। इसे जैसलमेर से रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

बताया जा रहा है कि यह ट्रेन प्रतिदिन संचालित होगी। खास बात यह है कि सर्दी की छुट्टियों में जैसलमेर घूमने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि जैसलमेर के लिए अभी नाममात्र ही ट्रेन चल रही हैं। साथ ही हवाई किराया भी काफी महंगा हो गया है।

यह रहेगा टाइम टेबल

  • यह ट्रेन शकूर बस्ती (दिल्ली) से शाम 5:10 बजे रवाना होकर शाम 7:10 बजे रेवाड़ी, रात 10:40 बजे जयपुर, अलसुबह 3:50 बजे जोधपुर और सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंच जाएगी।
  • इसी प्रकार जैसलमेर से यह ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होकर रात 10:15 बजे जोधपुर, अलसुबह 3:40 बजे जयपुर, सुबह 7:30 बजे रेवाड़ी और सुबह 9:30 बजे शकूर बस्ती पहुंच जाएगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

इनके अलावा 16 एलएचबी कोच की यह ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, अलवर, दौसा, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, ओसियां, फलोदी, रामदेवरा समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन का खातीपुरा में ठहराव

इधर, प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर आधिकारिक रूप से ठहराव शुरू हो गया है। खातीपुरा स्टेशन पर आयोजित समारोह में बुधवार को इसे जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन आवाजाही के दौरान इस स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी, जिससे आसपास बसी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इन दिनों जयपुर जंक्शन पर चल रहे रिडेवलपमेंट कार्य के चलते 12 दिसंबर तक यह ट्रेन यहीं से ही आवाजाही कर रही है।

Published on:

27 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / New Train: जैसलमेर घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 नवंबर से चलेगी नई जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

