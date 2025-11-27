New Train: जैसलमेर घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 नवंबर से चलेगी नई जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

इधर, प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर आधिकारिक रूप से ठहराव शुरू हो गया है। खातीपुरा स्टेशन पर आयोजित समारोह में बुधवार को इसे जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन आवाजाही के दौरान इस स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी, जिससे आसपास बसी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इन दिनों जयपुर जंक्शन पर चल रहे रिडेवलपमेंट कार्य के चलते 12 दिसंबर तक यह ट्रेन यहीं से ही आवाजाही कर रही है।