New Train: जैसलमेर घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 नवंबर से चलेगी नई जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

फाइल फोटो-पत्रिका
जयपुर। जैसलमेर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने दिल्ली से वाया जयपुर होकर जैसलमेर के लिए नई ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 29 नवंबर से रेलवे शकूर बस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई ट्रेन शुरू करेगा। इसे जैसलमेर से रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
बताया जा रहा है कि यह ट्रेन प्रतिदिन संचालित होगी। खास बात यह है कि सर्दी की छुट्टियों में जैसलमेर घूमने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि जैसलमेर के लिए अभी नाममात्र ही ट्रेन चल रही हैं। साथ ही हवाई किराया भी काफी महंगा हो गया है।
इनके अलावा 16 एलएचबी कोच की यह ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, अलवर, दौसा, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, ओसियां, फलोदी, रामदेवरा समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
इधर, प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर आधिकारिक रूप से ठहराव शुरू हो गया है। खातीपुरा स्टेशन पर आयोजित समारोह में बुधवार को इसे जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन आवाजाही के दौरान इस स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी, जिससे आसपास बसी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इन दिनों जयपुर जंक्शन पर चल रहे रिडेवलपमेंट कार्य के चलते 12 दिसंबर तक यह ट्रेन यहीं से ही आवाजाही कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग