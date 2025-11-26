Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

ट्रेन के चलते ही गलती का एहसास होने पर वह जल्दबाजी में उतरने लगा। संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिरा। उसका एक पैर पहिए के पास फंस गया। चलती ट्रेन उसे खींचती हुई आगे ले गई और वह प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच बने गैप में जा गिरा। ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही आसपास मौजूद यात्री मौके पर पहुंचे और युवक को निकालकर स्टेशन के गेट तक लेकर आए।