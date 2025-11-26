Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

फोटो- पत्रिका
झुंझुनूं। रेलवे स्टेशन पर एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में जा गिरा। गिरने के बाद उसका सिर गिट्टी से टकराकर फट गया। ट्रेन के पहिए के पास फंसने से उसका एक पैर घुटने के नीचे से कुचला गया।
मौके पर मौजूद लोगों और जीआरपी कांस्टेबल मुकेश कुमार ने उसे ऑटो से बीडीके अस्पताल पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पिलानी के वार्ड 29, धीधंवा सर्किल के पास रहने वाला राहुल शर्मा अपने गांव जाने के लिए झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वह सूरजगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी दौरान आई दुरंतो एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन समझकर उसमें चढ़ गया।
ट्रेन के चलते ही गलती का एहसास होने पर वह जल्दबाजी में उतरने लगा। संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिरा। उसका एक पैर पहिए के पास फंस गया। चलती ट्रेन उसे खींचती हुई आगे ले गई और वह प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच बने गैप में जा गिरा। ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही आसपास मौजूद यात्री मौके पर पहुंचे और युवक को निकालकर स्टेशन के गेट तक लेकर आए।
यह वीडियो भी देखें
जीआरपी ने युवक के पास मिले टिकट और सामान की जांच की। उसके पास झुंझुनूं से सूरजगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का टिकट था। इससे स्पष्ट हुआ कि अपने गंतव्य को लेकर गफलत में वह दूसरी ट्रेन में चढ़ गया था और ट्रेन के चलते ही उतरने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हो गया।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग