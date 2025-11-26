Patrika LogoSwitch to English

Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरा। सिर और पैर में गंभीर चोट आने पर उसे बीडीके अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Nov 26, 2025

Train accident, Jhunjhunu train accident, youth falls from train, youth falls from train in Jhunjhunu, Jhunjhunu news, Rajasthan news, ट्रेन हादसा, झुंझुनूं ट्रेन हादसा, ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं में ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज

फोटो- पत्रिका

झुंझुनूं। रेलवे स्टेशन पर एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में जा गिरा। गिरने के बाद उसका सिर गिट्टी से टकराकर फट गया। ट्रेन के पहिए के पास फंसने से उसका एक पैर घुटने के नीचे से कुचला गया।

मौके पर मौजूद लोगों और जीआरपी कांस्टेबल मुकेश कुमार ने उसे ऑटो से बीडीके अस्पताल पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पिलानी के वार्ड 29, धीधंवा सर्किल के पास रहने वाला राहुल शर्मा अपने गांव जाने के लिए झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वह सूरजगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी दौरान आई दुरंतो एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन समझकर उसमें चढ़ गया।

चालक ने रोकी ट्रेन

ट्रेन के चलते ही गलती का एहसास होने पर वह जल्दबाजी में उतरने लगा। संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिरा। उसका एक पैर पहिए के पास फंस गया। चलती ट्रेन उसे खींचती हुई आगे ले गई और वह प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच बने गैप में जा गिरा। ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही आसपास मौजूद यात्री मौके पर पहुंचे और युवक को निकालकर स्टेशन के गेट तक लेकर आए।

सूरजगढ़ जाने वाली ट्रेन का टिकट मिला

जीआरपी ने युवक के पास मिले टिकट और सामान की जांच की। उसके पास झुंझुनूं से सूरजगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का टिकट था। इससे स्पष्ट हुआ कि अपने गंतव्य को लेकर गफलत में वह दूसरी ट्रेन में चढ़ गया था और ट्रेन के चलते ही उतरने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हो गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 05:02 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

