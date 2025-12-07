Jaisalmer Tourist Places: जैसलमेर घूमने का बना रहे हैं प्लान ? इन 6 जगहों को लिस्ट में कर लें शामिल, कभी नहीं भूल पाएंगे यह टूर

कुलधरा गांव अपनी भूतिया कहानियों को लेकर लोगों के बीच खूब प्रचलित है। जैसलमेर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। लोककथाओं के अनुसार, लगभग 300 साल पहले (18वीं सदी में) पूरे गांव के लोग अचानक एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी यहां एक बोर्ड लगाया है। जिसमें सूर्यास्त के बाद गांव में रुकने की मनाही है। रात होते ही यहां अजीब-सा सन्नाटा और डरावना माहौल छा जाता है, इसलिए लोग अंधेरा होने से पहले ही लौट जाते हैं।