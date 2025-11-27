Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

6 Demand In Low-Floor Bus Strike: जयपुर में 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल के बाद 6 प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 27, 2025

Bus-Strike-Ends

फोटो: पत्रिका

JCTSL Bagarana Depot Drivers Strike Ends: जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेसीटीएसएल) के बगराना डिपो में मिडी बसों के चालकों की हड़ताल बुधवार दोपहर को समाप्त हो गई। चालकों की कई मांगों पर सहमति बनने के बाद दोपहर में शहर में मिडी बसों का संचालन शुरू हो गया। इससे पहले सुबह बसों का संचालन बंद रहा, जिससे शहर में करीब 100 बसें नहीं चल पाईं और यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले यात्री निजी साधनों या कैब सेवाओं का सहारा लेने के लिए मजबूर रहे। दोपहर बाद संचालन शुरू होने पर यात्री बसों का उपयोग कर सके। गौरतलब है कि जेसीटीएसएल की ओर से बगराना डिपो में बसों का संचालन निजी फर्म के माध्यम से किया जाता है। कंपनी के चालकों ने डिपो के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

दो दिन चला वार्ता का दौर

कंपनी और निगम की ओर से चालकों को मनाने के लिए दो दिन तक वार्ता का दौर चला। मंगलवार को कई मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण चालक काम पर नहीं आए थे। बुधवार को सुबह फिर से वार्ता हुई और इस दौरान अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई।

इन 6 मांगों पर बनी सहमति

1. दुर्घटना में निधन हुए चालक कुलदीप मीणा के परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2. ड्यूटी के दौरान लकवा ग्रस्त हुए चालक रामजीलाल शर्मा के इलाज में मदद की जाएगी।

3. दोनों चालकों के वेतन, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई क्लेम और पेंशन का तुरंत भुगतान किया जाएगा।

4. चालकों के वर्तमान वेतन में एक हजार रुपए की वृद्धि अगले महीने से लागू की जाएगी।

5. चालकों को दोष देने से पहले यूनियन पदाधिकारी के साथ बैठकर जांच की समीक्षा की जाएगी।

6. सामूहिक दुर्घटना बीमा की प्रक्रिया एक दिसंबर 2025 से शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सांसद बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलक्टर टीना डाबी से भी पूछा सवाल
बाड़मेर
Barmer Disha meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

जयपुर

Jaipur Accident: बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने SIR ड्यूटी में लगी शिक्षिका को कुचला, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे किया जाम

Jaipur Accident
जयपुर

राजस्थान को कब मिलेगा यमुना का पानी? नोएडा में आज अपर यमुना रिव्यू कमेटी की अहम बैठक

Yamuna water
जयपुर

Rajasthan Free Treatment : राजस्थान में जनआधार के बिना फ्री इलाज नहीं, बेबस मरीजों को देने पड़ते हैं लाखों रुपए, पढ़ें यह रिपोर्ट

Rajasthan without Janadhaar No free treatment helpless patients pay lakhs rupees read this report
जयपुर

Defence Hub: राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाने की तैयारी तेज, नई पॉलिसी से बढ़ेगा निवेश

Gun-and-armoured-vehicle-manufacturing-unit-2
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.