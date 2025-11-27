Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

फोटो: पत्रिका
JCTSL Bagarana Depot Drivers Strike Ends: जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेसीटीएसएल) के बगराना डिपो में मिडी बसों के चालकों की हड़ताल बुधवार दोपहर को समाप्त हो गई। चालकों की कई मांगों पर सहमति बनने के बाद दोपहर में शहर में मिडी बसों का संचालन शुरू हो गया। इससे पहले सुबह बसों का संचालन बंद रहा, जिससे शहर में करीब 100 बसें नहीं चल पाईं और यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।
स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले यात्री निजी साधनों या कैब सेवाओं का सहारा लेने के लिए मजबूर रहे। दोपहर बाद संचालन शुरू होने पर यात्री बसों का उपयोग कर सके। गौरतलब है कि जेसीटीएसएल की ओर से बगराना डिपो में बसों का संचालन निजी फर्म के माध्यम से किया जाता है। कंपनी के चालकों ने डिपो के बाहर प्रदर्शन भी किया था।
कंपनी और निगम की ओर से चालकों को मनाने के लिए दो दिन तक वार्ता का दौर चला। मंगलवार को कई मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण चालक काम पर नहीं आए थे। बुधवार को सुबह फिर से वार्ता हुई और इस दौरान अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई।
1. दुर्घटना में निधन हुए चालक कुलदीप मीणा के परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2. ड्यूटी के दौरान लकवा ग्रस्त हुए चालक रामजीलाल शर्मा के इलाज में मदद की जाएगी।
3. दोनों चालकों के वेतन, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई क्लेम और पेंशन का तुरंत भुगतान किया जाएगा।
4. चालकों के वर्तमान वेतन में एक हजार रुपए की वृद्धि अगले महीने से लागू की जाएगी।
5. चालकों को दोष देने से पहले यूनियन पदाधिकारी के साथ बैठकर जांच की समीक्षा की जाएगी।
6. सामूहिक दुर्घटना बीमा की प्रक्रिया एक दिसंबर 2025 से शुरू की जाएगी।
