Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

JCTSL Bagarana Depot Drivers Strike Ends: जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेसीटीएसएल) के बगराना डिपो में मिडी बसों के चालकों की हड़ताल बुधवार दोपहर को समाप्त हो गई। चालकों की कई मांगों पर सहमति बनने के बाद दोपहर में शहर में मिडी बसों का संचालन शुरू हो गया। इससे पहले सुबह बसों का संचालन बंद रहा, जिससे शहर में करीब 100 बसें नहीं चल पाईं और यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।