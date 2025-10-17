JDA big action: जयपुर में 5 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

5 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण (फोटो- पत्रिका)
JDA big action: जयपुर: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पांच बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया और दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि दिल्ली रोड पर धींगपुर में स्थित सरकारी भूमि पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई में जेडीए ने तुरंत हस्तक्षेप कर पांच बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
साथ ही सांगानेर क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। ग्राम सिमलिया में तीन बीघा कृषि भूमि पर बनी “सांवरिया सिटी” और ग्राम वाटिका में एक बीघा कृषि भूमि पर दूसरी अवैध कॉलोनी को तोड़ा गया। मौके पर पहुंची टीम ने सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और क्षेत्र की साफ-सफाई सुनिश्चित की।
जेडीए प्रवर्तन शाखा ने बताया कि यह कार्रवाई भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को रोकने के लिए की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी सरकारी और कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए निगरानी कड़ी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने जेडीए की कार्रवाई की सराहना की, जबकि कुछ प्रभावितों ने नाराजगी जताई। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि कानून के अनुसार सभी को कार्रवाई का सामना करना होगा और अवैध निर्माणों पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। जेडीए की यह कार्रवाई शहर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है।
