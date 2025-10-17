JDA big action: जयपुर में 5 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

JDA big action: जयपुर: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पांच बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया और दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि दिल्ली रोड पर धींगपुर में स्थित सरकारी भूमि पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई में जेडीए ने तुरंत हस्तक्षेप कर पांच बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।