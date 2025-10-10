बल्ले-बल्ले: 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी, जयपुर में यहां बनेगी 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड

Jaipur Development Authority Good News: राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की कार्यकारी समिति की गुरुवार को मंथन सभागार में हुई बैठक में शहर के चार प्रमुख जोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कुल 97.63 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में सड़क निर्माण से लेकर ड्रेनेज नेटवर्क तक के काम शामिल हैं।