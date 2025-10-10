बल्ले-बल्ले: 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी, जयपुर में यहां बनेगी 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड

फोटो: पत्रिका नेटवर्क
Jaipur Development Authority Good News: राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की कार्यकारी समिति की गुरुवार को मंथन सभागार में हुई बैठक में शहर के चार प्रमुख जोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कुल 97.63 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में सड़क निर्माण से लेकर ड्रेनेज नेटवर्क तक के काम शामिल हैं।
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय जोन-11 का है। जहां 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड के निर्माण कार्य के लिए 51.21 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई।
जोन-13 के अंतर्गत आने वाले विद्याधर नगर क्षेत्र में ड्रेनेज समस्या को दूर करने के लिए 17.05 करोड़ रुपए की लागत से नया ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने की योजना स्वीकृत की गई है। इससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।
जोन-14 के अंतर्गत निजी खातेदारी योजनाओं में फेज-प्रथम के तहत सड़कों के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 14.24 करोड़ रुपए की निविदा को अनुमोदन प्रदान किया गया।
अजमेर रोड पर बढ़ती जल निकासी की समस्या को देखते हुए जोन-7 के क्षेत्राधिकार में ड्रेनेज बॉक्स निर्माण के लिए 15.13 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
