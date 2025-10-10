Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बल्ले-बल्ले: 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी, जयपुर में यहां बनेगी 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड

Executive Committee Meeting: बैठक में जोन-11 में 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड के निर्माण कार्य के लिए 51.21 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 10, 2025

फोटो: पत्रिका नेटवर्क

Jaipur Development Authority Good News: राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की कार्यकारी समिति की गुरुवार को मंथन सभागार में हुई बैठक में शहर के चार प्रमुख जोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कुल 97.63 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में सड़क निर्माण से लेकर ड्रेनेज नेटवर्क तक के काम शामिल हैं।

जोन-11: 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड का निर्माण

बैठक में सबसे बड़ा निर्णय जोन-11 का है। जहां 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड के निर्माण कार्य के लिए 51.21 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई।

जोन-13 विद्याधर नगर: नया ड्रेनेज नेटवर्क

जोन-13 के अंतर्गत आने वाले विद्याधर नगर क्षेत्र में ड्रेनेज समस्या को दूर करने के लिए 17.05 करोड़ रुपए की लागत से नया ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने की योजना स्वीकृत की गई है। इससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।

जोन-14: निजी खातेदारी योजनाओं में सड़क निर्माण

जोन-14 के अंतर्गत निजी खातेदारी योजनाओं में फेज-प्रथम के तहत सड़कों के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 14.24 करोड़ रुपए की निविदा को अनुमोदन प्रदान किया गया।

जोन-7 अजमेर रोड: ड्रेनेज बॉक्स निर्माण

अजमेर रोड पर बढ़ती जल निकासी की समस्या को देखते हुए जोन-7 के क्षेत्राधिकार में ड्रेनेज बॉक्स निर्माण के लिए 15.13 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह
जयपुर
Amit shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 07:35 am

Published on:

10 Oct 2025 07:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बल्ले-बल्ले: 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी, जयपुर में यहां बनेगी 250 फीट चौड़ी सेक्टर रोड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान में गुलाबी सर्दी की शुरुआत, दिन-रात का तापमान गिरा, 20 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंचा

Rajasthan Weather
जयपुर

Rajasthan: दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा झटका, OPS पर सरकार ने लिया यू-टर्न

Bhajanlal-Government
जयपुर

राजस्थान के मंत्रियों को मिलेगा नई कार का तोहफा जल्द, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी, पर काले रंग की कार किसे मिलेगी

Rajasthan ministers will soon receive new cars CM Bhajan Lal has approved Who will get black car
जयपुर

Indian Railways: जयपुर से गुजरने वाली 68 ट्रेनों का बदलेगा रूट, ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले चेक करें स्‍टेटस

train
जयपुर

लाठी सरियों से युवक पर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.