जयपुर

Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह

13 अक्टूबर को जयपुर आएंगे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बैठक ली।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 09, 2025

Amit shah

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बैठक ली। शाह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही प्रस्तावित कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों से संबंधित छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन

  • राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
  • विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण।
  • 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ।
  • एफएसएल के लिए वाहनों एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ।

कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में सुशासन-कानून व्यवस्था पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तीन दिवसीय कॉन्फ्रेन्स करने जा रही है। इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार के विकास के रोडमैप को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

