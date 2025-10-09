Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह

जयपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बैठक ली। शाह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही प्रस्तावित कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों से संबंधित छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।