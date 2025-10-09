Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बैठक ली। शाह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही प्रस्तावित कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों से संबंधित छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तीन दिवसीय कॉन्फ्रेन्स करने जा रही है। इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार के विकास के रोडमैप को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
