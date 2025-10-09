Rajasthan: अंता से नरेश मीणा का क्यों कटा टिकट? डोटासरा-गहलोत पर लगे गंभीर आरोप, क्या हैं सियासी समीकरण?

अंता में उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। प्रमोद जैन भाया अपने अनुभव और माली समाज के समर्थन के दम पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। BJP का उम्मीदवार अभी तय नहीं है, लेकिन पार्टी इस सीट को बचाने के लिए मजबूत रणनीति बना रही है। दूसरी ओर, नरेश मीणा की बागी तेवर और सहानुभूति की लहर इस उपचुनाव को अप्रत्याशित बना सकती है। फिलहाल, अंता की सियासत में नरेश मीणा एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं, जो दोनों दिग्गज पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं।