JDA Big Action: जयपुर में फिर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त



इसके अलावा, टोंक रोड और गोपालपुरा बाइपास क्षेत्र में चल रहे अस्थायी अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई। सड़क किनारे बनाए गए ढांचे और दुकानों को हटाया गया। जब्त किए गए सामान को ग्रेटर नगर निगम ने अपने गोदाम में जमा कराया। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आमजन को भविष्य में परेशानी से बचाया जा सके और यातायात सुचारू रहे।