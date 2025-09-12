JDA Big Action: जयपुर में फिर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को अवैध कॉलोनियों और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जेडीए टीम ने यातायात पुलिस और ग्रेटर नगर निगम के सहयोग से शहर के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त अभियान चलाया।
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राहुल कोटोकी ने बताया कि चंदलाई 200 फीट रोड के पास करीब चार बीघा भूमि पर राधा विहार-तृतीय नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। ग्राम वाटिका क्षेत्र में हो रहे इस अवैध निर्माण को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इसके अलावा, टोंक रोड और गोपालपुरा बाइपास क्षेत्र में चल रहे अस्थायी अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई। सड़क किनारे बनाए गए ढांचे और दुकानों को हटाया गया। जब्त किए गए सामान को ग्रेटर नगर निगम ने अपने गोदाम में जमा कराया। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आमजन को भविष्य में परेशानी से बचाया जा सके और यातायात सुचारू रहे।
जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बीते दिनों मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-दो क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई थी। ग्राम आकेड़ा डूंगर में करीब 17 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
भूमि को समतल कर ग्रेवल सड़कें बनाई जा रही थीं। साथ ही मकानों के ढांचे, कोठरियां और भूखंडों की बाउंड्रीवॉल भी खड़ी की जा रही थी। जेडीए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था।