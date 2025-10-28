JDA Big Action: जयपुर में फिर गरजा बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई



जेडीए अधिकारियों के मुताबिक, दादिया में करीब चार बीघा भूमि पर श्रीनाथ एन्क्लेव नाम से और सांगानेर में खुली जेल के पीछे चार बीघा क्षेत्र में गोपी विहार नाम से अवैध कॉलोनी का निर्माण चल रहा था। इन कॉलोनियों में सड़कें और प्लॉटों का निशान भी बना दिया गया था। जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों से सभी अवैध संरचनाओं को तोड़ दिया।