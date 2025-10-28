JDA Big Action: जयपुर में फिर गरजा बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई

JDA Big Action (Patrika Photo)
JDA Big Action: जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई सांगानेर और दादिया क्षेत्र में की गई, जहां करीब आठ बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं।
जेडीए अधिकारियों के मुताबिक, दादिया में करीब चार बीघा भूमि पर श्रीनाथ एन्क्लेव नाम से और सांगानेर में खुली जेल के पीछे चार बीघा क्षेत्र में गोपी विहार नाम से अवैध कॉलोनी का निर्माण चल रहा था। इन कॉलोनियों में सड़कें और प्लॉटों का निशान भी बना दिया गया था। जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों से सभी अवैध संरचनाओं को तोड़ दिया।
इसके अलावा सांगानेर में खुली जेल के पास सड़क सीमा क्षेत्र में 10 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में सरकारी जमीन पर बनाए गए अनुपयोगी कियोस्कों पर भी कार्रवाई की गई। झोटवाड़ा के तारानगर में 38, सांगानेर में खुली जेल के पास 34 और भांकरोटा क्षेत्र में 21 कियोस्क हटाए गए।
जेडीए अधिकारियों ने बताया कि ये सभी कियोस्क लंबे समय से खाली पड़े थे और सार्वजनिक मार्ग और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
