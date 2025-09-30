JDA Big Action: जयपुर में यहां 11 महीने में तीसरी बार ध्वस्त की अवैध कॉलोनी, 15 बीघा कृषि भूमि पर हो रहा था निर्माण



स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भूमि पर लगातार अवैध निर्माण की कोशिश की जा रही थी, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा था। जेडीए ने संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रवर्तन शाखा ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।