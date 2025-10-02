जयपुर: नदी-नालों की कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, जेडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप

गौरतलब है कि कालवाड़ रोड मांचवा से लेकर भंभौरी सीमा के रामकुटिया-सबरामपुरा क्षेत्र तक व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण कर कॉलोनियां काटने से बहाव क्षेत्र का अस्तित्व खतरे में आ गया था। राजस्थान पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित कर नदी-नालों का बहाव क्षेत्र बचाने की मुहिम चलाई और इसका असर रहा कि जेडीए ने मांचवा क्षेत्र में यह कार्रवाई शुरू की। ज्ञात रहे कि गत वर्ष भी जेडीए जोन-12 के प्रवर्तन दस्ते ने इस क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी लेकिन फिर से अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे।