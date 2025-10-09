Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Govt Jobs: 100 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर लटकी तलवार, 1100 पेज की रिपोर्ट हुई तैयार, मिल रहे संदिग्ध सर्टिफिकेट

Fraud In Govt Job: जांच कमेटी ने इस संबंध में 1100 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें गहनता से दस्तावेजों को जांचा जाएगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 09, 2025

Sarkari Naukri

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

LDC Recruitment 2013: पुरानी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े के मामले खूब सामने आ रहे हैं। जयपुर जिला प्रशासन की ओर से एलडीसी भर्ती-2013 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की गई है।

प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का पुन: सत्यापन कराया गया है। प्रशासन की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसमें सौ से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। जांच कमेटी ने इस संबंध में 1100 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें गहनता से दस्तावेजों को जांचा जाएगा। दस्तावेज फर्जी मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिषद के जरिए की गई थी नियुक्ति

दरअसल एलडीसी भर्ती-2013 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला परिषद के जरिए की गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन की निगरानी में जांच की जा रही है। इसमें जिला परिषद के एसीईओ को भी कमेेटी में शामिल किया गया है। भर्ती में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया था। ऐसे में जांच में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट ही संदिग्ध मिल रहे हैं। हाल ही एक अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट की जांच कराई तो फर्जी पाया गया।

Updated on:

09 Oct 2025 08:15 am

Published on:

09 Oct 2025 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Govt Jobs: 100 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर लटकी तलवार, 1100 पेज की रिपोर्ट हुई तैयार, मिल रहे संदिग्ध सर्टिफिकेट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

