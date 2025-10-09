Rajasthan Govt Jobs: 100 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर लटकी तलवार, 1100 पेज की रिपोर्ट हुई तैयार, मिल रहे संदिग्ध सर्टिफिकेट

प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का पुन: सत्यापन कराया गया है। प्रशासन की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसमें सौ से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। जांच कमेटी ने इस संबंध में 1100 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें गहनता से दस्तावेजों को जांचा जाएगा। दस्तावेज फर्जी मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।