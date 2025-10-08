जयपुर को मिला डबल तोहफा: सांगानेर में 52 करोड़ की सड़कों को मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 101 पदों पर सीधी भर्ती

जयपुर को मिला डबल तोहफा (फोटो- एआई और पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर: राज्य सरकार ने राजधानी के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जयपुर में जहां यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सांगानेर क्षेत्र के नौ वार्डों में 52.78 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
बता दें कि वहीं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भी बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती की जाएगी। मंडल में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 27 और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 74 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सहमति प्रदान कर दी है।
वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए कुल 392.385 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सांगानेर के वार्ड नंबर 65, 66, 67, 77, 79, 81, 83 और 91 से 103 तक सड़क निर्माण कार्यों को इस राशि से पूरा किया जाएगा।
इसके साथ ही राजधानी में पहले से चल रहे यातायात सुधार और पर्यावरण संरक्षण कार्यों को भी गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जयपुर नगर निगम ने पुरानी बस्तियों में सड़कों के चौड़ीकरण, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और पार्किंग जोन विकसित करने की योजनाएं भी शुरू की हैं।
वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई भर्तियों से प्रदूषण मापन, निरीक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं, जयपुर में यातायात और पर्यावरण संबंधी समस्याओं में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।
