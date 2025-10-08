जयपुर को मिला डबल तोहफा: सांगानेर में 52 करोड़ की सड़कों को मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 101 पदों पर सीधी भर्ती

जयपुर: राज्य सरकार ने राजधानी के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जयपुर में जहां यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सांगानेर क्षेत्र के नौ वार्डों में 52.78 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।