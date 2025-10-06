खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें



नई बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेशभर में आगारवार आवंटन किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक महीने में निगम ने कुल 300 नई बसें शुरू की हैं।

ग्रामीण बस सेवा का नाम 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' रखा गया है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा पहुंचेगी। वॉल्वो, स्केनिया और डीलक्स AC बसों में अब कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी।