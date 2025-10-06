Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें

Udaipur Depot New Buses: उदयपुर आगार को 10 नई बसें मिलने से उदयपुर जिले सहित संभाग के बंद पड़े रूट्स पर बसों का संचालन दोबारा शुरू होगा।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 06, 2025

Udaipur Depot Receives 10 New Buses

Udaipur Depot Receives 10 New Buses

Udaipur Depot New Buses: राजस्थान पथ परिवहन निगम के उदयपुर डिपो के बेड़े में रविवार को 10 नई बसें शामिल हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 128 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


बता दें कि रविवार देर रात गाड़ियां उदयपुर पहुंचीं। बसें मिलने से उदयपुर जिले सहित संभाग के बंद पड़े रूट्स पर बसों का संचालन पुन: शुरू होगा। उदयपुर आगार प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि बसें मिलने से कोटड़ा, सेमारी, बड़ी सादड़ी, निंबाहेड़ा-नीमच सहित चारों रूट पर 1-1 बस का संचालन किया जाएगा।


बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) रूट पर 2015 से बंद बस सेवा पुन: शुरू होंगी। अन्य बसों को लंबे रूट पर चलाया जाएगा। हालांकि, इसमें अभी रूट तय होना बाकी है। उदयपुर डिपो के पास अभी 66 बसें रोडवेज की और 10 बसें अनुबंधित हैं। नई बसों के मिलने के बाद 86 बसें हो जाएंगी। हाल ही उदयपुर-जोधपुर रूट के लिए दो वोल्वो बसें भी मिली हैं।


बताते चलें, सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजस्थान रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अवसर पर उन्होंने अमर जवान ज्योति से बसों को रवाना किया। सीएम ने 128 ब्लू लाइन और सात ग्रामीण बसों की सौगात दी।


नई बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेशभर में आगारवार आवंटन किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक महीने में निगम ने कुल 300 नई बसें शुरू की हैं।
ग्रामीण बस सेवा का नाम 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' रखा गया है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा पहुंचेगी। वॉल्वो, स्केनिया और डीलक्स AC बसों में अब कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी।


यात्रियों को मिलेगा अधिक सुविधा और आराम


सीएम ने कहा कि इन नई बसों में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाएंगी। इन बसों का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवा देना है, जबकि ग्रामीण बसें गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण जनता की आवाजाही को सुगम बनाएंगी।

Rajasthan Roadways: उदयपुर डिपो को मिली 10 नई बसें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, इन बंद रूटों पर ले सकेंगे सफर का मजा
उदयपुर
Udaipur Roadways Depot

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

