उदयपुर

Rajasthan Roadways: उदयपुर डिपो को मिली 10 नई बसें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, इन बंद रूटों पर ले सकेंगे सफर का मजा

उदयपुर डिपो को सितंबर आखिर तक 10 नई बसें मिल जाएंगी। अक्टूबर से कोटड़ा, सेमारी, बड़ी सादड़ी और निंबाहेड़ा-नीमच रूट पर संचालन शुरू होगा। बंद पड़े रूट पर बसें चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Udaipur Roadways Depot
Udaipur Roadways New Buses (Patrika File Photo)

उदयपुर: रोडवेज के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। परिवहन निगम मुख्यालय ने उदयपुर डिपो को 10 नई बसों का आवंटन कर दिया है। सितंबर के आखिर तक ये बसें डिपो में आ जाएंगी और अक्टूबर से स्थानीय रूटों पर संचालन शुरू होगा।


बता दें कि इनमें कोटड़ा, सेमारी, बड़ी सादड़ी और निंबाहेड़ा-नीमच जैसे रूट शामिल हैं। लंबे समय से बंद पड़े मार्गों पर बसें शुरू होने से आमजन को सीधी सुविधा मिलेगी। आगार प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि नई बसें मिलने के बाद इनके संचालन का समय तय किया जाएगा।

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा


उन्होंने कहा कि बंद पड़े रूट पर बसें शुरू होने से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। खासकर कोटड़ा और बड़ी सादड़ी रूट पर यात्रियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। कोटड़ा के लिए वर्तमान में केवल 4 पुरानी बसें चलती हैं, जो अक्सर रास्ते में खराब हो जाती हैं। शहर से कोटड़ा की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और वर्षों से यहां नई बसों की मांग उठ रही थी।


10 साल से एक भी बस संचालित नहीं हुई


सेमारी के लिए इस समय केवल एक ही बस चल रही है, जबकि बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) रूट पर पिछले 10 साल से एक भी बस संचालित नहीं हुई। निंबाहेड़ा-नीमच रूट की स्थिति भी बेहतर नहीं है। साल 2015 तक इस व्यस्त मार्ग पर रोज 15 से 20 बसें चलती थीं। हाल ही में इस साल की शुरुआत में केवल 4 बसें शुरू की गई थीं, जो यात्रियों की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम हैं।


सरकार ने रोडवेज को 300 नई बसें स्वीकृत की थी


बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोडवेज को 300 नई बसें स्वीकृत की थी। इनमें पहले चरण में 172 बसें आवंटित की गई थीं, जिनमें 160 ब्ल्यू लाइन 3 बाय 2 सीटर एक्सप्रेस और 12 सुपर लग्जरी बसें थीं।


वहीं, अब दूसरे चरण में बची 128 बसों का आवंटन किया गया है। इन्हीं में उदयपुर डिपो की 10 नई बसें शामिल हैं। नई बसों के आने से जिले के यात्री अब बेहतर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कर पाएंगे।

Updated on:

11 Sept 2025 02:45 pm

Published on:

11 Sept 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Roadways: उदयपुर डिपो को मिली 10 नई बसें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, इन बंद रूटों पर ले सकेंगे सफर का मजा

