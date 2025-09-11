Rajasthan Roadways: उदयपुर डिपो को मिली 10 नई बसें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, इन बंद रूटों पर ले सकेंगे सफर का मजा



सेमारी के लिए इस समय केवल एक ही बस चल रही है, जबकि बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) रूट पर पिछले 10 साल से एक भी बस संचालित नहीं हुई। निंबाहेड़ा-नीमच रूट की स्थिति भी बेहतर नहीं है। साल 2015 तक इस व्यस्त मार्ग पर रोज 15 से 20 बसें चलती थीं। हाल ही में इस साल की शुरुआत में केवल 4 बसें शुरू की गई थीं, जो यात्रियों की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम हैं।