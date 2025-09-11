Good News: जाम से मिलेगी राहत, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, 1 करोड़ 20 लाख से यहां बनेगी नई सड़क

कलक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के शहर वृत के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर ने इस कार्य को शुरू करवाया है। माथुर ने बताया कि रोड पर बासनी तिराहे के दोनों ओर करीब डेढ़ किमी लंबे थ्री लेन हिस्से को सीसी किया जाएगा। यह सड़क बासनी पुलिया के नीचे पेट्रोल पंप से शुरू होकर सालावास तिराहा के आगे तक तथा वापसी में एम्स के गेट नंबर 2 के आगे से होकर बासनी ब्रिज तक सीसी बनाई जाएगी।