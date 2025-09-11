Good News: जाम से मिलेगी राहत, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, 1 करोड़ 20 लाख से यहां बनेगी नई सड़क

राजस्थान के जोधपुर में एम्स रोड का निर्माण कार्य आखिरकार चालू हो गया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई सड़क का निर्माण कार्य चालू करवाया। इससे अब शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि एक माह में सड़क तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहां से निकलने वाले राहगीरों के साथ ही एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजन को भी सुविधा मिलेगी।
दरअसल, पिछले दिनों हुई बारिश से दाऊजी की होटल से होते हुए निकलने वाली एम्स रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। रोड को मोटरेबल करने के लिए गिट्टी डालकर ठीक भी करवाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश हुई तो सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। अब एम्स रोड का पक्का निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया है। इस सड़क को तैयार करने में एक करोड़ 20 लाख रुपए का बजट लगेगा।
कलक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के शहर वृत के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर ने इस कार्य को शुरू करवाया है। माथुर ने बताया कि रोड पर बासनी तिराहे के दोनों ओर करीब डेढ़ किमी लंबे थ्री लेन हिस्से को सीसी किया जाएगा। यह सड़क बासनी पुलिया के नीचे पेट्रोल पंप से शुरू होकर सालावास तिराहा के आगे तक तथा वापसी में एम्स के गेट नंबर 2 के आगे से होकर बासनी ब्रिज तक सीसी बनाई जाएगी।
एम्स रोड से रोजाना 50 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले दिनों कई लोग चोटिल भी हुए। साथ ही जाम लगने से भी लोगों को काफी परेशनी झेलनी पड़ रही है। अब सड़क निर्माण के बाद लोगों को सड़क की सुविधा मिल सकेगी।
बासनी औद्योगिक क्षेत्र में दाऊजी की होटल तिराहे पर सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही बुधवार को एम्स के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। बार-बार वाहनों की कतारें लगी और रेंग-रेंगकर यातायात संचालित हुआ। आखिरकार यातायात पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ से ट्रैफिक शुरू करवाया तब व्यवस्था कुछ सुचारू हो पाई।
दरअसल, एम्स के बाहर दाऊजी की होटल तक सड़क पर गड्ढ़े हो गए थे। पीडब्ल्यूडी ने सुबह 11 बजे सीसी सड़क बनाने का काम शुरू कराया। जेसीबी से सड़क खोदनी शुरू की गई। इससे एकतरफा यातायात बंद हो गया और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। दोनों तरफ के वाहनों को एक ही साइड से निकालना शुरू किया गया।
इससे वाहन रेंग-रेंगकर निकलने लगे। वाहनों की कतारें भी लग गईं। यातायात पुलिस ने कुछ वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाईवर्ट भी किया, लेकिन वाहनों की रफ्तार धीमी ही रही। आखिरकार यातायात पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रयासों के बाद दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। तब यातायात में राहत में मिल पाई।