कोटा

खुशखबरी: राजस्थान में इन रूटों पर चलने वाली 11 मेमू ट्रेनों में रेलवे ने बढ़ाए कोच, यात्रियों को होगा फायदा

Memu Train: यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए कोटा मंडल में संचालित मेमू गाड़ियों में कोचों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।

कोटा

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

Memu-Train
मेमू ट्रेन। फोटो: पत्रिका

कोटा। यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए कोटा मंडल में संचालित मेमू गाड़ियों में कोचों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोच की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रियों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना है।

मेमू ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाए जाने से भीड़भाड़ में कमी आएगी एवं रेलयात्रा अधिक सहज और सुरक्षित हो सकेगी। कोच वृद्धि से इन गाड़ियों की यात्री वहन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और दैनिक यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इन ट्रेनों में बढ़ाए कोच

1. गाड़ी सं. 11603/11604 – कोटा-बीना-कोटा मेमू
2. गाड़ी सं. 61633/61634 – कोटा-बीना-कोटा मेमू
3. गाड़ी सं. 61616/61615 – कोटा-नागदा-कोटा मेमू
4. गाड़ी सं. 61614/61613 – कोटा-घाटोली-कोटा मेमू
5. गाड़ी सं. 61624/61623 – कोटा-चौमहला-कोटा मेमू
6. गाड़ी सं. 61621/61622 – कोटा-सवाई माधोपुर-कोटा मेमू
7. गाड़ी सं. 06605/06606 – घाटोली-झालावाड़ सिटी-घाटोली मेमू
8. गाड़ी सं. 19103/19104 – रतलाम-कोटा-रतलाम मेमू
9. गाड़ी सं. 19109/19110 – कोटा-मथुरा-कोटा मेमू
10. गाड़ी सं. 69159/69160 – बयाना-मथुरा-बयाना मेमू
11. गाड़ी सं. 69157/69158 – बयाना-यमुना ब्रिज-बयाना मेमू

    पत्रिका ने उठाया था मामला

    राजस्थान पत्रिका ने 6 अगस्त को प्रकाशित समाचार में मेमू ट्रेन में बढ़ती भीड़ और कोच न बढ़ाने की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद रेल प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।

    indian railway

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    Published on:

    11 Sept 2025 01:20 pm

    Hindi News / Rajasthan / Kota / खुशखबरी: राजस्थान में इन रूटों पर चलने वाली 11 मेमू ट्रेनों में रेलवे ने बढ़ाए कोच, यात्रियों को होगा फायदा

