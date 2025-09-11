खुशखबरी: राजस्थान में इन रूटों पर चलने वाली 11 मेमू ट्रेनों में रेलवे ने बढ़ाए कोच, यात्रियों को होगा फायदा

1. गाड़ी सं. 11603/11604 – कोटा-बीना-कोटा मेमू

2. गाड़ी सं. 61633/61634 – कोटा-बीना-कोटा मेमू

3. गाड़ी सं. 61616/61615 – कोटा-नागदा-कोटा मेमू

4. गाड़ी सं. 61614/61613 – कोटा-घाटोली-कोटा मेमू

5. गाड़ी सं. 61624/61623 – कोटा-चौमहला-कोटा मेमू

6. गाड़ी सं. 61621/61622 – कोटा-सवाई माधोपुर-कोटा मेमू

7. गाड़ी सं. 06605/06606 – घाटोली-झालावाड़ सिटी-घाटोली मेमू

8. गाड़ी सं. 19103/19104 – रतलाम-कोटा-रतलाम मेमू

9. गाड़ी सं. 19109/19110 – कोटा-मथुरा-कोटा मेमू

10. गाड़ी सं. 69159/69160 – बयाना-मथुरा-बयाना मेमू

11. गाड़ी सं. 69157/69158 – बयाना-यमुना ब्रिज-बयाना मेमू