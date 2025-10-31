आम जनता ने खरीदी थी हाईवे किनारे JDA की जमीन, 7 साल बाद भी नहीं बना पाए आशियाना, जानिए वजह

जेडीए ने वर्ष 2018 में 8 सितंबर से 22 अक्टूबर तक केरिया का बास स्थित केसर विहार आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 20 नवंबर 2018 को लॉटरी के माध्यम से 45 व 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 269 आवास स्वीकृत किए गए। इसके बाद आवास योजना में जेडीए की शर्तों के अनुसार सड़क, पानी, विद्युत आपूर्ति सहित अनेक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाया। योजना के 7 साल गुजरने के बाद भी एक भी आवास नहीं बन सका। केसर विहार योजना में आरक्षित दर 12 हजार वर्ग मीटर के हिसाब से आवासों का बेचान कर जेडीए ने अपना खजाना तो भर लिया। इसके बाद आवास योजना की क्रियान्वित नहीं हो पाई।