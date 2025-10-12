Jaipur News: जेडीए ने कोर्ट आदेश बताकर व्यापारियों की दिवाली कर दी काली, व्यापारी मायूस,बाजार में सन्नाटा

JDA action in Gandhi Path-West: जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने बीते शनिवार को जयपुर शहर के गांधी पथ-पश्चिम बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दस्ता शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांधी पथ पश्चिम पहुंचा। उस दौरान व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोल रहे थे। कोई दुकान के बाहर बने रैप पर सामान रख रहा था तो कोई पूजा-अर्चना में व्यस्त था। देखते ही देखते जेडीए ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक के बाद एक 20 निर्माण ध्वस्त कर दिए। साथ ही प्रतिष्ठानों के आगे सड़क खोद दी। यानी जेडीए ने कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर व्यापारियों की दिवाली काली कर दी।