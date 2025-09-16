Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर अंडरपास हादसा: …तो आज जिंदा होते 7 लोग! इस लापरवाही ने उजाड़ दिए दो हंसते खेलते परिवार

Jaipur News: शहर में कुल 15 अंडरपास हैं लेकिन इनमें से सिर्फ तीन 'लक्ष्मी मंदिर तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर और डाडी का फाटक' ऐसे हैं जहां पानी निकालने के लिए पंप लगे हैं।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 16, 2025

Play video
हादसे की तस्वीर: पत्रिका

Jaipur Underpass Accident: जयपुर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने शहर के अंडरपासों की स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल शिवदासपुरा अंडरपास में पानी भरा हुआ था और एक कार अचानक उसमें जा गिरी। पुलिस के अनुसार युवक को ड्राइविंग के दौरान नींद की झपकी आने से कार का संतुलन बिगड़ गया। जिस कारण कार पानी में गिरकर फंस गई।

फोटो: पत्रिका

इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल थे। हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। एक परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई। वहीं दूसरे में 4 बेटियां अनाथ हो गई और 14 महीने का इकलौता भाई भी हादसे में खत्म हो गया। अगर समय रहते अंडरपास में जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था होती तो शायद आज ये सभी लोग जिंदा होते।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘पापा उठो ना…मम्मी देखो छोटे से भाई को कहां ले जा रहे हैं’ माता-पिता के शव से लिपटकर रोती रही चारों बहनें, सड़क हादसे में हो गई अनाथ
जयपुर
image
फोटो: पत्रिका

TOI की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के इंजीनियरों ने बताया की शहर में कुल 15 अंडरपास हैं लेकिन इनमें से सिर्फ तीन 'लक्ष्मी मंदिर तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर और डाडी का फाटक' ऐसे हैं जहां पानी निकालने के लिए पंप लगे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि किसी भी अंडरपास पर जनरेटर की सुविधा नहीं है जिससे बिजली जाने पर पंप काम नहीं करते।

JDA अधिकारियों का कहना है कि मालवीय नगर के नंदपुरी और शिवानंद मार्ग अंडरपास पर हाल ही में पंप और जनरेटर लगाए गए हैं जो जल्द ही चालू हो जाएंगे। हालांकि बाकी अंडरपासों की हालत अभी भी चिंताजनक है।

यहां बेहतर ढलान और निकासी

प्राधिकरण के मुताबिक, बी2 बायपास क्रॉसिंग और गुर्जर की थड़ी के अंडरपास में पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां की ढलान और निकासी व्यवस्था बेहतर है। लेकिन JK फाटक अंडरपास जैसे स्थानों पर हर साल जलभराव की समस्या बनी रहती है।

फोटो: पत्रिका

ये बोले इंजीनियरों

इंजीनियरों ने बताया कि अधिकतर अंडरपास पुराने हैं और उस समय पंप या जनरेटर की जरूरत को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसके अलावा कई अंडरपासों में पंप या जनरेटर लगाने की जगह ही नहीं है। कुछ जगह पंप तो लगा दिए गए हैं लेकिन जनरेटर लगाने की जगह नहीं मिली। इसलिए हालात ऐसे हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि अंडरपास की निकासी लाइनें समय पर साफ की जाएं ताकि पानी जमा ही न हो। इस साल जब अच्छी तरह से सफाई की गई, तो नंदापुरी को छोड़कर किसी और अंडरपास में जलभराव की शिकायत नहीं आई।

4 बेटियां हुई अनाथ

फोटो: पत्रिका

जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बारिश से भरे एक अंडरपास में कार के गिरने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे। मरने वालों में वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव (38), उनकी पत्नी मधु देवी (35) और उनका 14 महीने का बेटा रुद्र भी शामिल थे। इस भीषण हादसे ने घर पर मौजूद उनकी 4 बेटियों मंजू (14), काजल, दयमंती और 8 साल की कनक को अनाथ कर दिया और छोटे भाई को भी छीन लिया। तीनों के अंतिम संस्कार में चारों बेटियां फूट-फूटकर रोती रही जिससे सबकी आंखें भर आई।

खत्म हो गई एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां

फोटो: पत्रिका

भीलवाड़ा के फूलिया कला गांव का अशोक वैष्णव परिवार एक हफ्ते के भीतर 4 पीढ़ियों को खो चुका है। अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का निधन छह दिन पहले हुआ था और उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए पूरा परिवार हरिद्वार गया था। लौटते वक्त हुए हादसे में अशोक (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटा रोहित (23) और पोता गजराज (6) की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा किसी वज्रपात से कम नहीं था। एक ही हादसे में परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। इनके अंतिम संस्कार के दौरन भी हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई

अंतिम संस्कार करते वक्त भी हुआ हादसा

फोटो: पत्रिका

चारों का श्मशान घाट पर सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद कई लोग नदी के एनिकट पर स्नान के लिए गए। यहीं पर एक और हादसे ने दस्तक दी और स्नान करते वक्त 7 लोग बह गए। ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया और 4 लोगों को बाहर निकाल लिया लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई।

सिर्फ 48 घंटे में एक ही गांव के इतने लोगों की मौत होने से माहौल ग़मगीन हो गया और चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 04:27 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर अंडरपास हादसा: …तो आज जिंदा होते 7 लोग! इस लापरवाही ने उजाड़ दिए दो हंसते खेलते परिवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.