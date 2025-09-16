जयपुर अंडरपास हादसा: …तो आज जिंदा होते 7 लोग! इस लापरवाही ने उजाड़ दिए दो हंसते खेलते परिवार

भीलवाड़ा के फूलिया कला गांव का अशोक वैष्णव परिवार एक हफ्ते के भीतर 4 पीढ़ियों को खो चुका है। अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का निधन छह दिन पहले हुआ था और उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए पूरा परिवार हरिद्वार गया था। लौटते वक्त हुए हादसे में अशोक (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटा रोहित (23) और पोता गजराज (6) की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा किसी वज्रपात से कम नहीं था। एक ही हादसे में परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। इनके अंतिम संस्कार के दौरन भी हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई