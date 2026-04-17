जदयू की साख और सम्राट की अग्निपरीक्षा

संघ की तरफ से सम्राट को लेकर दो अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार दबाव बनाया। बीजेपी का असली टार्गेट यूपी विधानसभा चुनाव है। सम्राट के जरिए यूपी को मैसेज देने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव के पीडीए की काट में सम्राट के जरिए संदेश दिया गया। यूपी में यादव से ज्यादा कुर्मी विधायक हैं। दरअसल अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव के अलावा गैर यादव ओबीसी को साधने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा सम्राट चौधरी ने बखूबी जीता है। हर दिए गए टास्क को पूरा किया। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन का दामन थामा तो सम्राट ने नीतीश को हटाने के संकल्प के साथ मुरेठा बांधा। फिर नीतीश के बीजेपी के साथ आ जाने पर 2024 में अयोध्या में सरयू स्नान कर मुरेठा भगवान राम को समर्पित करते हुए मुंडन करवाया।

