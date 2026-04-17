अनुकंपा नियुक्ति की ‘बहू’ उतनी ही हकदार जितनी बेटी, बिना एक दिन की देरी नियुक्ति दें : राजस्थान हाईकोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2023 में ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच यह स्पष्ट कर चुकी है कि बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति में बेटी के समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा बार-बार तकनीकी आपत्तियां उठाना कानून के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब न्यायालय पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है, तो प्रशासन को अनावश्यक अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिए।