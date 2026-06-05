राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज, जानिए क्या 31 जुलाई तक हो जाएंगे चुनाव?

Rajasthan Panchayat Election Update: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भले ही तेज हो रही हों, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक जमीनी तैयारियां शुरू नहीं हो सकी हैं। चुनाव प्रक्रिया फिलहाल विभागों और आयोगों के बीच पत्राचार तक ही सीमित नजर आ रही है। इससे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के चलते चुनाव की अधिसूचना जारी होने में भी देरी हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने 22 मई के आदेश में राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अब इस समय सीमा में बेहद कम समय शेष रह गया है ऐसे में चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।