झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद भी नहीं सुधरे हालात, 468 में 223 पद खाली, जुगाड़ से चल रही सिविल शाखा



समग्र शिक्षा अभियान की सिविल शाखा में डिग्री-डिप्लोमाधारी शिक्षक, एलडीसी, प्रयोगशाला सहायकों को ही इंजीनियर की जगह लगाया हुआ है। जब से सिविल शाखा शुरू की गई हैं, तब से ही कृषि विभाग के अभियंताओं को यहां प्रतिनियुक्ति पर ले रखा है। विभाग में स्वीकृत कुल पदों पर आधे तो अभियंता ही नहीं है और जो भी अभियंता लगे हैं, वे भी अपने कार्यक्षेत्र में दक्ष नहीं हैं।