जयपुर में गोमाता को राज्यमाता का दर्जा दिलाने निकली डेढ़ KM लंबी भगवा रैली, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर



जयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके से लोग पहुंचे। भगवा रैली में शामिल हुए लोगों का जोश इस कदर रहा कि 1.5 लंबी रैली के कारण पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इससे पूर्व रैली को संतों ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदचार्य तथा भाजपा नेता रवि नैय्यर मौजूद रहे।