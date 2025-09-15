राजस्थान में नवरात्र से दिवाली तक 1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद, होटलों में तैयारियां शुरू, 20 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

Jaipur News: जयपुर शहर में दिसंबर में पर्यटन परवान पर रहेगा। लेकिन इससे पहले नवरात्र स्थापना से लेकर दीपावली तक का समय शहर में पर्यटन उत्सव की चकाचौंध से सराबोर रहेगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से एक लाख से अधिक पर्यटकों के जयपुर आने की संभावना जताई जा रही है।
पर्यटन निगम के होटल, निजी रिसॉर्ट और अन्य ठहराव स्थलों पर तैयारियां जोरों पर हैं। नवरात्र से दीपावली तक के 30 दिन में लगभग 20 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है।
दुर्गापूजा महोत्सव के बाद पश्चिमी बंगाल के लोग धार्मिक पर्यटन के लिए एक सप्ताह राजस्थान घूमने आते हैं। तीन दिन जयपुर रुकते हैं, फिर खाटूश्याम और पुष्कर जाते हैं। नवरात्र के दौरान ही पश्चिमी बंगाल से 50 हजार पर्यटकों के जयपुर आने का अनुमान है।
नवरात्र समाप्ति के बाद जयपुर की दिवाली मनाने के लिए गुजरात, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र से भी 50 हजार पर्यटकों के आने की उम्मीद कारोबारी कर रहे हैं। दिवाली पर परकोटा के बाजारों की रोशनी देखने का आकर्षण होता है।
उधर, नवरात्र के लिए पर्यटन निगम की गणगौर होटल में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिवाली तक बंगाल और गुजरात से आने वाले पर्यटकों के लिए कमरे बुक हो गए हैं। गुजरात से तो 30 से 35 पर्यटकों के समूह ने होटल बुकिंग करवाई है।