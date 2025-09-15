राजस्थान में नवरात्र से दिवाली तक 1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद, होटलों में तैयारियां शुरू, 20 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

Jaipur News: जयपुर शहर में दिसंबर में पर्यटन परवान पर रहेगा। लेकिन इससे पहले नवरात्र स्थापना से लेकर दीपावली तक का समय शहर में पर्यटन उत्सव की चकाचौंध से सराबोर रहेगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से एक लाख से अधिक पर्यटकों के जयपुर आने की संभावना जताई जा रही है।