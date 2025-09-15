Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में नवरात्र से दिवाली तक 1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद, होटलों में तैयारियां शुरू, 20 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

राजधानी जयपुर में दुर्गापूजा और नवरात्र से दिवाली तक पश्चिम बंगाल व गुजरात से एक लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद है। पर्यटन निगम और निजी होटल तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक महीने के पर्यटन उत्सव से 20 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Jaipur tourist
1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर शहर में दिसंबर में पर्यटन परवान पर रहेगा। लेकिन इससे पहले नवरात्र स्थापना से लेकर दीपावली तक का समय शहर में पर्यटन उत्सव की चकाचौंध से सराबोर रहेगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से एक लाख से अधिक पर्यटकों के जयपुर आने की संभावना जताई जा रही है।


पर्यटन निगम के होटल, निजी रिसॉर्ट और अन्य ठहराव स्थलों पर तैयारियां जोरों पर हैं। नवरात्र से दीपावली तक के 30 दिन में लगभग 20 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सिर्फ 8 घंटे ही अब कमर्शियल वाहन चला सकेंगे ड्राइवर, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma


पश्चिमी बंगाल से ही आएंगे 50 हजार पर्यटक


दुर्गापूजा महोत्सव के बाद पश्चिमी बंगाल के लोग धार्मिक पर्यटन के लिए एक सप्ताह राजस्थान घूमने आते हैं। तीन दिन जयपुर रुकते हैं, फिर खाटूश्याम और पुष्कर जाते हैं। नवरात्र के दौरान ही पश्चिमी बंगाल से 50 हजार पर्यटकों के जयपुर आने का अनुमान है।


नवरात्र समाप्ति के बाद जयपुर की दिवाली मनाने के लिए गुजरात, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र से भी 50 हजार पर्यटकों के आने की उम्मीद कारोबारी कर रहे हैं। दिवाली पर परकोटा के बाजारों की रोशनी देखने का आकर्षण होता है।


उधर, नवरात्र के लिए पर्यटन निगम की गणगौर होटल में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिवाली तक बंगाल और गुजरात से आने वाले पर्यटकों के लिए कमरे बुक हो गए हैं। गुजरात से तो 30 से 35 पर्यटकों के समूह ने होटल बुकिंग करवाई है।

ये भी पढ़ें

नरेश मीणा ने ‘SDM’ के बाद समर्थकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कुछ को मारी लात… कहा- ‘यही मेरा तरीका’
जयपुर
Naresh Meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 07:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में नवरात्र से दिवाली तक 1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद, होटलों में तैयारियां शुरू, 20 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.