JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका बानो मुश्ताक ने बताया- कैसा रहा 33 साल का लेखकीय सफर?

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका बानो मुश्ताक ने बताया कि आज सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि एक पूरी पीढ़ी जाग रही है और इससे भी अधिक उत्साहजनक बात यह है कि अब केवल युवा ही नहीं, उनके माता-पिता भी जाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां माता-पिता अपने बच्चों को खिलाड़ी, संगीतकार या नर्तक बनते देखना चाहते थे, वहीं अब वे अपने बच्चों को लेखक के रूप में उभरते देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कई अभिभावक सक्रिय रूप से अपने बच्चों की किताबें प्रकाशित करवाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकाशकों पर भी दबाव बना रहे हैं। बानो मुश्ताक ने इसे एक सकारात्मक बदलाव बताया।