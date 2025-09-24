JOB: चूक मत जाना, 10 वीं पास युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें पूरी योजना

Career Fair 2025: जयपुर. जयपुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आ रहा है। पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को धानक्या स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 20 निजी कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार लेकर युवाओं का प्राथमिक चयन करेंगी।