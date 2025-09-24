Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

JOB: चूक मत जाना, 10 वीं पास युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें पूरी योजना

Job Interviews: 20 निजी कंपनियां देंगी बेरोजगार युवाओं को साक्षात्कार और चयन का अवसर, दसवीं पास से लेकर पोस्टग्रेजुएट तक सभी योग्यताधारी युवा लाभान्वित होंगे

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 24, 2025

Job Alert
Job Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Career Fair 2025: जयपुर. जयपुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आ रहा है। पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को धानक्या स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 20 निजी कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार लेकर युवाओं का प्राथमिक चयन करेंगी।

20 निजी कंपनियां देंगी युवाओं को रोजगार के अवसर


उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर की ओर से 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक, धानक्या में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित होगा। इस शिविर में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर और बीमा सहित करीब 20 निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी।

उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उप निदेशक नवरेखा ने बताया कि शिविर में युवाओं का मौके पर ही साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न सरकारी विभाग अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी भी देंगे।

शिविर में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक सहित सभी शैक्षिक योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए रिक्तियां उपलब्ध होंगी। यहां तक कि दसवीं पास अभ्यर्थियों को भी नौकरी का अवसर मिलेगा। युवाओं को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और छाया प्रतियां साथ लाने की अपील की गई है।

अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर की ओर से एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से इच्छुक युवा पूर्व पंजीकरण कर सकते हैं। यह शिविर न केवल रोजगार दिलाने का माध्यम बनेगा बल्कि युवाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाएगा।

ये भी पढ़ें

अस्पताल की लापरवाही: प्रसूता व शिशु की मौत के बाद चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अस्पताल सीज़
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JOB: चूक मत जाना, 10 वीं पास युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें पूरी योजना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.