JOB: चूक मत जाना, 10 वीं पास युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें पूरी योजना

Career Fair 2025: जयपुर. जयपुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आ रहा है। पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को धानक्या स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 20 निजी कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार लेकर युवाओं का प्राथमिक चयन करेंगी।
उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर की ओर से 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक, धानक्या में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित होगा। इस शिविर में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर और बीमा सहित करीब 20 निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी।
उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उप निदेशक नवरेखा ने बताया कि शिविर में युवाओं का मौके पर ही साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न सरकारी विभाग अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी भी देंगे।
शिविर में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक सहित सभी शैक्षिक योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए रिक्तियां उपलब्ध होंगी। यहां तक कि दसवीं पास अभ्यर्थियों को भी नौकरी का अवसर मिलेगा। युवाओं को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और छाया प्रतियां साथ लाने की अपील की गई है।
अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर की ओर से एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से इच्छुक युवा पूर्व पंजीकरण कर सकते हैं। यह शिविर न केवल रोजगार दिलाने का माध्यम बनेगा बल्कि युवाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाएगा।