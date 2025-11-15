Result Update: 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर दी बड़ी अपडेट

Rajasthan Staff Selection Board Big Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नों पर आपत्ति (ऑब्जेक्शन) प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी और ऑब्जेक्शन कम आने के कारण निस्तारण दिसंबर के अंत तक ही कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले साल के शुरुआत में ही रिजल्ट आ जाएगा।