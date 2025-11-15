Result Update: 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर दी बड़ी अपडेट

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Staff Selection Board Big Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नों पर आपत्ति (ऑब्जेक्शन) प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी और ऑब्जेक्शन कम आने के कारण निस्तारण दिसंबर के अंत तक ही कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले साल के शुरुआत में ही रिजल्ट आ जाएगा।
यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हुई थी। इस परीक्षा के लिए 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21,17,198 लोग परीक्षा में बैठे। ऐसे में परीक्षा में करीब 85.68% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा में देरी को लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। एक परीक्षार्थी ने कहा था कि रिजल्ट पुलिस, पटवारी और वीडीओ भर्ती के बाद ही घोषित किया जाए ताकि छोटे पदों पर पहले चुने गए लोग बाद में बड़ी भर्तियों में चयन होने पर अपनी जॉइनिंग छोड़ न दें।
इस पर आलोक राज ने कहा कि उनका भी यही प्रयास होगा कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पटवारी भर्ती के बाद और संभव हुआ तो VDO भर्ती के बाद जारी किया जाए। इससे चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी।
इस भर्ती में 53,749 पद खाली हैं और 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इन पदों के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। यानी एक सीट के लिए लगभग 39 उम्मीदवार हैं।
