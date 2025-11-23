खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उद्घाटन समारोह: जयपुर में इस तरह रहेगी यातायात व्यवस्था

जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सोमवार शाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन समारोह के कारण शहर में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट जारी किए हैं, ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा।
यूनिवर्सिटी गेट की ओर से टोंक रोड आने वाला सामान्य यातायात जनता स्टोर से समानान्तर मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा। टोंक रोड पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में सामान्य वाहनों को गांधीनगर मोड़ से गांधी सर्किल तथा आरबीआई कट से गणेश मंदिर की ओर भेजा जाएगा।
जेडीए चौराहा से रामबाग चौराहा की तरफ आने वाले यातायात को (कार्यक्रम वाहनों को छोड़कर) जेडीए चौराहा से गांधी सर्किल/त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। भीड़ अधिक होने पर सोडाला चौराहा से पोलो सर्किल आने वाले वाहनों को भी सोडाला से ही अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। जेडीए चौराहा से रामबाग चौराहा जाने वाला यातायात (कार्यक्रम वाहनों को छोड़कर) गांधी सर्किल और त्रिमूर्ति सर्किल की ओर मोड़ा जाएगा।
पोलो सर्किल पर दबाव बढ़ने की स्थिति में 22 गोदाम और स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल आने वाले यातायात को इन्हीं चौराहों पर डायवर्ट किया जाएगा। सहकार मार्ग से विधानसभा तिराहा की ओर आने वाले वाहन भी भीड़ की स्थिति में वापस सहकार मार्ग की ओर मोड़ दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रोडवेज बसें नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-प्वाइंट, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, पार्क प्राइम और चोमू हाउस चौराहे के रूट से संचालित होंगी।
स्टेडियम आने वाले छात्रों के वाहनों की पार्किंग अमरुदों के बाग में की जाएगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निकास मार्ग कटपुतली रोड रहेगा। कार्यक्रम के दौरान एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को निर्वाध रूप से आवागमन की अनुमति होगी।
जेडीए चौराहा से रामबाग चौराहापोलो सर्किल और 22 गोदाम तक
गांधी नगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा तक
स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल तक
-गांधी नगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा तक
-टोंक रोड रामबाग सर्किल से 22 गोदाम सर्किल तक
-भवानी सिंह रोड स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा तिराहा तक
-जनपथ विधानसभा तिराहा से फ्रूट मंडी कट तक
