खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उद्घाटन समारोह: जयपुर में इस तरह रहेगी यातायात व्यवस्था

पोलो सर्किल पर दबाव बढ़ने की स्थिति में 22 गोदाम और स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल आने वाले यातायात को इन्हीं चौराहों पर डायवर्ट किया जाएगा। सहकार मार्ग से विधानसभा तिराहा की ओर आने वाले वाहन भी भीड़ की स्थिति में वापस सहकार मार्ग की ओर मोड़ दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रोडवेज बसें नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-प्वाइंट, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, पार्क प्राइम और चोमू हाउस चौराहे के रूट से संचालित होंगी।