किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को लिखा पत्र, गोविंद सिंह डोटासरा और समधी पर फर्जी OBC प्रमाण पत्र के आरोप, FIR की मांग

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि यह मामला गरीब और योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं के भरोसे पर असर पड़ेगा। उन्होंने पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उच्च स्तर पर जांच की मांग दोहराई है। इस पूरे मामले से राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सरकार की ओर से अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है।