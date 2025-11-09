Jaipur: भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की भजनों पर थिरका विद्याधर नगर स्टेडियम, भक्त हुए भावविभोर

जयपुर। जय श्री श्याम का जयकारा लगाते भक्त, रंग बिरंगी रोशनी के बीच प्रेम मंदिर में विरजे लखदातार का गुणगान करते कलाकार, 56 भोग, इत्र और पुष्प वर्षा का नजारा। रविवार को यही माहौल विद्याधर नगर स्टेडियम में नजर आया। श्याममयी माहौल के बीच जब मुंबई से आए भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा ने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा.. भजन की प्रस्तुति दी तो माहौल भक्ति रस में डूब गया। श्री श्याम भक्त सेवा परिवार समिति की ओर से श्याम महोत्सव-2025 में हजारों श्रद्धालु उमड़े। जहां स्टेडियम भक्ति तीर्थ में तब्दील हो गया।