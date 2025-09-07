भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा घटाई बच्चों और युवाओं की मौतें, शुगर और एक्सीडेंट अब भी खतरनाक, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

लैंसेट ने दुनिया में ऐसी बीमारियों व वजहों का विश्लेषण किया जो 2010 के दशक में 72% और 2020 के दशक में 65% मौतों की जिम्मेदार थीं। इनमें डायरिया, मां व शिशु का खराब स्वास्थ्य, संक्रमण आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत 29 फीसदी से घटकर 16 प्रतिशत हो गई है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में आंकड़ों का आकलन एएआरसी में किया गया है। इसे ऐसे समझें कि एक देश में 2010 में 1 लाख मौतें हुई। 2011 में यह 90 हजार रह गई। इस तरह 10 हजार की यह कमी माइनस 10 एएआरसी कही जाएगी।