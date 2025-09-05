सावधान ! जयपुर-दिल्ली रोड पर 125 किमी तक कल से लागू होगा लेन सिस्टम, गलती करते ही कटेगा चालान

जयपुर। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली रोड पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर दूरी में लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट 6 सितंबर से सख्ती से शुरू होगा।
जयपुर ग्रामीण व कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पिछले 10 दिन से जागरूकता अभियान चलाया गया। होटल, ढाबों और हाईवे के ठहराव स्थलों पर वाहन चालकों को लेन में चलने की समझाइश दी गई। अभियान के दौरान 100 से अधिक अवैध कट बंद कराए गए।
हाईवे पर रफ्तार और बेतरतीब चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। इन्हें रोकने के लिए चंदवाजी से शाहजहांपुर तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेन सिस्टम लागू किया गया है। छह सितंबर से उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा। -राहुल प्रकाश, आइजी जयपुर रेंज