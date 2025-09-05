Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सावधान ! जयपुर-दिल्ली रोड पर 125 किमी तक कल से लागू होगा लेन सिस्टम, गलती करते ही कटेगा चालान

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर सख्ती होने वाली है। 6 सितंबर से चंदवाजी-शाहजहांपुर (125 किमी) के बीच लेन सिस्टम लागू हो जाएगा। नियम तोड़ने पर 2000 तक का चालान हो सकता है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 05, 2025

lane drive system
जयपुर-दिल्ली रोड पर लेन ड्राइव सिस्टम (फोटो-एआई)

जयपुर। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली रोड पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर दूरी में लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट 6 सितंबर से सख्ती से शुरू होगा।

जयपुर ग्रामीण व कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पिछले 10 दिन से जागरूकता अभियान चलाया गया। होटल, ढाबों और हाईवे के ठहराव स्थलों पर वाहन चालकों को लेन में चलने की समझाइश दी गई। अभियान के दौरान 100 से अधिक अवैध कट बंद कराए गए।

ऐसे होगी निगरानी

  • हाईवे पर पुलिस टीमें वाहनों का वीडियो बनाएंगी।
  • वीडियो ग्रुप पर अपलोड किए जाएंगे।
  • टोल नाकों और पांच स्थानों पर मौजूद दूसरी टीमें उसी आधार पर चालान करेंगी।

नियम तोड़ने पर कार्रवाई

  • लेन सिस्टम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान होगा
  • मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
  • दस्तावेज नहीं होने पर वाहन जब्ती होगी।

हाईवे पर रफ्तार और बेतरतीब चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। इन्हें रोकने के लिए चंदवाजी से शाहजहांपुर तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेन सिस्टम लागू किया गया है। छह सितंबर से उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा। -राहुल प्रकाश, आइजी जयपुर रेंज

05 Sept 2025 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सावधान ! जयपुर-दिल्ली रोड पर 125 किमी तक कल से लागू होगा लेन सिस्टम, गलती करते ही कटेगा चालान

