सावधान ! जयपुर-दिल्ली रोड पर 125 किमी तक कल से लागू होगा लेन सिस्टम, गलती करते ही कटेगा चालान

हाईवे पर रफ्तार और बेतरतीब चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। इन्हें रोकने के लिए चंदवाजी से शाहजहांपुर तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेन सिस्टम लागू किया गया है। छह सितंबर से उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा। -राहुल प्रकाश, आइजी जयपुर रेंज