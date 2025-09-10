18.50 करोड़ रुपए की लागत से सिनेमा हॉल में बदलेगी आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार, जानें कब से शुरू होगा हाईटेक लाइट एंड साउंड शो

इस शो में महल की दीवार पर 45 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। विशाल दीवार पर आमेर का दरबार सजेगा, युद्ध के दृश्य गूंजेंगे और दौड़ते घोड़ों की टाप से दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंचेगा। यह सब कुछ 50 हजार ल्यूमेंस बीम की मदद से संभव होगा, जो बेहद शक्तिशाली और हाईटेक तकनीक है। खासतौर से युद्ध के दृश्यों को भव्य रूप देने के लिए अलग से विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं।