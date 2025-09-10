Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

18.50 करोड़ रुपए की लागत से सिनेमा हॉल में बदलेगी आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार, जानें कब से शुरू होगा हाईटेक लाइट एंड साउंड शो

Jaipur News: केसर क्यारी परिसर में बैठकर पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहां के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप में देख सकेंगे।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 10, 2025

आमेर किला (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Government Good News: राजस्थान सरकार आमेर महल को एक नई पहचान देने की तैयारी में है। देश-दुनिया से आमेर आने वाले पर्यटकों को अब केवल दिन के उजाले में किले की भव्यता देखने को नहीं मिलेगी बल्कि शाम ढले वे एक नए रोमांच का हिस्सा बनेंगे।

अगले साल मार्च के बाद आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे में तब्दील हो जाएगी। केसर क्यारी परिसर में बैठकर पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहां के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप में देख सकेंगे।

दमदार आवाज और ऐतिहासिक स्क्रिप्ट

पर्यटन निगम पहले ही प्रदेश के सात प्रमुख स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू कर चुका है। अब तकनीकी निदेशक माधव शर्मा की देखरेख में आमेर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। स्क्रिप्ट नामी इतिहासकारों से लिखवाई जाएगी, जिसमें आमेर की ऐतिहासिक गाथाओं, शौर्य और वैभव को पिरोया जाएगा। दमदार आवाज के जरिए स्क्रिप्ट को और प्रभावशाली बनाया जाएगा ताकि दर्शक खुद को उस दौर में मौजूद महसूस कर सकें।

दीवार पर दरबार और युद्ध के दृश्य

इस शो में महल की दीवार पर 45 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। विशाल दीवार पर आमेर का दरबार सजेगा, युद्ध के दृश्य गूंजेंगे और दौड़ते घोड़ों की टाप से दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंचेगा। यह सब कुछ 50 हजार ल्यूमेंस बीम की मदद से संभव होगा, जो बेहद शक्तिशाली और हाईटेक तकनीक है। खासतौर से युद्ध के दृश्यों को भव्य रूप देने के लिए अलग से विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं।

आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट

यह लाइट एंड साउंड शो आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर रही है। इसके तहत न केवल यह शो लगाया जा रहा है, बल्कि यहां हेरिटेज वॉक, पार्किंग सुविधा और अन्य पर्यटक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

आमेर बना पर्यटकों की पहली पसंद

आमेर महल पहले से ही जयपुर आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। हर साल जयपुर में करीब एक से सवा करोड़ पर्यटक आते हैं, जिनमें से लगभग 80 फीसदी पर्यटक इस महल का दीदार करते हैं। ऐसे में इस हाईटेक शो से आमेर को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर और भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

Updated on:

10 Sept 2025 10:13 am

Published on:

10 Sept 2025 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 18.50 करोड़ रुपए की लागत से सिनेमा हॉल में बदलेगी आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार, जानें कब से शुरू होगा हाईटेक लाइट एंड साउंड शो

