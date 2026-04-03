Hailstorm Alert: देर रात मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना

Rain Alert Rajasthan: जयपुर। मौसम विभाग ने दो अप्रेल को देर रात दस बजे तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के नौ जिलों में पूरी रात मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।