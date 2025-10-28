विश्व के पहले और एकमात्र ‘यमराज धाम’ में अखंड दीप प्रज्वलन से आलौकिक ऊर्जा का साक्षात्कार

Photo: Patrika
सीकर रोड राजू की ढाणी स्थित यमराज धाम में यम द्वितीया के मौके पर गुरु मां संयोगता और संत विष्णुदास के सान्निध्य में अखंडदीप प्रज्वलित की। गौरतलब है कि विश्व का पहला यमराज का भव्य मंदिर राजू की ढाणी में बनने जा रहा है। यह विश्व का पहला और एकमात्र 'यमराज धाम' है जो अब एक साक्षात तीर्थस्थल के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण वृंदावन के प्रसिद्ध भजन गायक नीरज बावरा ने भजनों की प्रस्तुति दी।
गुरु मां संयोगिता ने भक्तों को अपने प्रवचन के माध्यम से समझाया कि भगवान यमराज कर्मों के देवता हैं। कार्यक्रम संयोजक रोहित तिवारी बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से यमराज धाम का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भाजपा नेता चन्द्राराम गुरी, दौलत राम पैंशिया सहित देश-विदेश और भारत के विभिन्न कोनों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अद्भुत समागम में सभी भक्तों ने यमराज धाम में अपनी अटूट श्रद्धा और आस्था प्रकट की।
