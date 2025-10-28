विश्व के पहले और एकमात्र ‘यमराज धाम’ में अखंड दीप प्रज्वलन से आलौकिक ऊर्जा का साक्षात्कार

गुरु मां संयोगिता ने भक्तों को अपने प्रवचन के माध्यम से समझाया कि भगवान यमराज कर्मों के देवता हैं। कार्यक्रम संयोजक रोहित तिवारी बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से यमराज धाम का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भाजपा नेता चन्द्राराम गुरी, दौलत राम पैंशिया सहित देश-विदेश और भारत के विभिन्न कोनों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अद्भुत समागम में सभी भक्तों ने यमराज धाम में अपनी अटूट श्रद्धा और आस्था प्रकट की।