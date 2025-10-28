Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Kinnar Mahasammelan : मां-बाप ठुकराते है तो यहां बनते है दिल के रिश्ते, पर किन्नर क्यों पीते हैं एक-दूसरे का जूठा दूध, जानें राज

Kinnar Mahasammelan in Nagaur : राजस्थान के नागौर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का सोमवार को वि​धिवत शुभारंभ हुआ। जब परिवार, बच्चे को ठुकरा देता है तो किन्नर समाज उन्हें गले लगा लेता है। पढ़ें एक भावुक स्टोरी।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 28, 2025

Kinnar Mahasammelan Nagaur Why do eunuchs drink each other contaminated milk Know secret

नागौर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में शामिल किन्नर। फोटो पत्रिका

Kinnar Mahasammelan in Nagaur : बच्चा जन्म लेता है, तो उसका पहला रिश्ता मां-बाप से होता है, लेकिन किन्नर समुदाय में यह रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। समाज की संकीर्ण सोच, परिवार की झिझक और अस्वीकार्यता उन्हें घर से बेघर कर देती है। जब समाज ठुकराता है, तो किन्नर समाज उन्हें गले लगा लेता है। यह समाज उन्हें पहचान ही नहीं रिश्तों का वह स्नेह भी देता है, जो खून से नहीं, अपनेपन से जुड़ा होता है। यह रिश्ता बिना स्वार्थ अंतिम सांस तक रहता है। नागौर में सोमवार से शुरू हुए अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में पहुंचे कई किन्नरों को यहां अपनापन लिए नए रिश्ते मिलेंगे। यहां रिश्तों का ‘पुनर्जन्म’ होता है।

अपनाते हैं और जीने की हिम्मत देते हैं

फरीदाबाद की गद्दी नसीन राखी बताती हैं कि ‘हमारे समाज में गुरु-चेला का रिश्ता परंपरा नहीं, सहारा है। जो अपने मां-बाप को खो देता है, वह यहां आकर फिर किसी का बच्चा बन जाता है। सम्मेलन वही जगह है, जहां हम एक-दूसरे को पहचानते हैं, अपनाते हैं और जीने की हिम्मत देते हैं।’

सम्मेलन ‘परिवार बनाने’ की जगह

मध्यप्रदेश से आई किन्नर ने बताया कि घरवालों ने निकाल दिया। कई दिन सड़क पर रही, फिर एक सम्मेलन में किसी ने मुझे अपने साथ रखा। आज मेरी गुरु मां है, उनके आशीर्वाद से मैं अपनी पहचान के साथ जी रही हूं। देश में जहां भी ये सम्मेलन होते हैं, वहां सिर्फ संस्कृति और नृत्य का प्रदर्शन नहीं होता है। यहां कोई गुरु किसी नए चेले को अपना लेता है, कोई बहन किसी बेघर किन्नर को अपने साथ रहने का ठिकाना दे देती है।

एक-दूसरे का जूठा दूध पीकर बनाते है पक्के रिश्ते…

महासम्मेलन में शिरकत करने आई अजमेर की गादीपति सलोनी बाई बताती है ‘हमारे लिए खून से ज्यादा दिल के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, जो सम्मेलनों में बनते हैं। यहां जब किसी किन्नर को बहन बनाते हैं तो पंचों की मौजूदगी में एक गिलास से एक-दूसरे का जूठा दूध पीते हैं। इसके बाद बहन मिलती है, फिर मां, मौसी, बुआ के रिश्ते बनते हैं।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस विधायक का पैर टूटने के मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान, कस्टोडियन भूमि को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन
नागौर
MLA Mukesh Bhakar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Kinnar Mahasammelan : मां-बाप ठुकराते है तो यहां बनते है दिल के रिश्ते, पर किन्नर क्यों पीते हैं एक-दूसरे का जूठा दूध, जानें राज

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस विधायक का पैर टूटने के मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान, कस्टोडियन भूमि को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

MLA Mukesh Bhakar
नागौर

Rajasthan: प्रदर्शन के दौरान नेताओं पर पुलिस ने लाठी भांजी, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का टूटा पैर

MLA mukesh Bhakar
नागौर

रंगदारी में मांगा मोबाइल, नहीं देने पर हत्या की धमकी

nagaur nagaur news
नागौर

लाडनूं के युवक को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी, दो करोड़ की रंगदारी मांगी

nagaur nagaur news
नागौर

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी ने कहा – हमें हिकारत भरी नजरों से न देखें, हम भी मनुष्य हैं

किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.