Kinnar Mahasammelan : मां-बाप ठुकराते है तो यहां बनते है दिल के रिश्ते, पर किन्नर क्यों पीते हैं एक-दूसरे का जूठा दूध, जानें राज

Kinnar Mahasammelan in Nagaur : बच्चा जन्म लेता है, तो उसका पहला रिश्ता मां-बाप से होता है, लेकिन किन्नर समुदाय में यह रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। समाज की संकीर्ण सोच, परिवार की झिझक और अस्वीकार्यता उन्हें घर से बेघर कर देती है। जब समाज ठुकराता है, तो किन्नर समाज उन्हें गले लगा लेता है। यह समाज उन्हें पहचान ही नहीं रिश्तों का वह स्नेह भी देता है, जो खून से नहीं, अपनेपन से जुड़ा होता है। यह रिश्ता बिना स्वार्थ अंतिम सांस तक रहता है। नागौर में सोमवार से शुरू हुए अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में पहुंचे कई किन्नरों को यहां अपनापन लिए नए रिश्ते मिलेंगे। यहां रिश्तों का ‘पुनर्जन्म’ होता है।