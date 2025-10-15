Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई

Anti Gangster Task Force Jaipur: राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अमरीका में गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी, अब तक की चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इटली और दुबई में तीन बदमाशों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि पिछले वर्ष एजीटीएफ ने इटली में अमृतजीत बिश्नोई और उसकी साथी सुधा कंवर को गिरफ्तार करवाया था, जो वर्तमान में वहीं की जेल में बंद हैं। इन दोनों को भारत लाने के लिए बातचीत जारी है। इसके बाद दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को पकड़ा गया, जो व्यापारियों को डिब्बा कॉल के जरिए धमकाता था।