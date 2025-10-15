Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई

राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अमरीका में गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी, अब तक की चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इटली और दुबई में तीन बदमाशों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 15, 2025

मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स, पत्रिका फोटो

Anti Gangster Task Force Jaipur: राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अमरीका में गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी, अब तक की चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इटली और दुबई में तीन बदमाशों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि पिछले वर्ष एजीटीएफ ने इटली में अमृतजीत बिश्नोई और उसकी साथी सुधा कंवर को गिरफ्तार करवाया था, जो वर्तमान में वहीं की जेल में बंद हैं। इन दोनों को भारत लाने के लिए बातचीत जारी है। इसके बाद दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को पकड़ा गया, जो व्यापारियों को डिब्बा कॉल के जरिए धमकाता था।

सोशल मीडिया पर लाइक करने वाले भी होंगे गिरफ्तार

एजीटीएफ अब रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, हरीश उर्फ हैरी बॉक्सर और वीरेन्द्र चारण की लोकेशन और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। एडीजी ने कहा कि, गैंग को किसी भी प्रकार से मदद करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बदमाशों की पोस्ट को लाइक करने वालों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अमरीका में गैंगस्टर अमित शर्मा की पहचान और गिरफ्तारी में एएसपी सिद्धांत शर्मा, नरोत्तम वर्मा, निरीक्षक रविन्द्र प्रताप, सुनील जांगिड़, मनीष शर्मा, कमलपुरी, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल सुभाषचंद और सुरेन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही। एजीटीएफ श्रीगंगानगर व प्रदेश के अन्य जिलों में गैंगस्टर अमित शर्मा के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

रिश्तेदार व परिचितों की तैयार हो रही सूची

एडीजी ने बताया कि विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स के रिश्तेदारों, और परिचितों से गैंगस्टर अमित शर्मा के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। एजीटीएफ श्रीगंगानगर व प्रदेश के अन्य जिलों में गैंगस्टर अमित शर्मा के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। परिचितों, दोस्तों और सहयोगियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि बीएनएस की धारा 111 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वांटेड गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सीबीआइ और इंटरपोल के माध्यम से कई देशों को भेजे गए हैं।

