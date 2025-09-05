जयपुर जिले में 70 नई उचित मूल्यों की दुकानों के लिए रसद विभाग ने मांगे आवेदन, जानें कब और कैसे करें

Jaipur News: जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 11 तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 59 उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र 8 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय जिला रसद अधिकारी से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद इन्हें 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय में संबंधित कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा।